El PSG se retira de la carrera por Michael Olise: el Real Madrid se convierte en el principal candidato

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El PSG se retira de la carrera por Michael Olise: el Real Madrid se convierte en el principal candidato

El club francés Paris Saint-Germain ha decidido poner fin a su lucha por la estrella del Bayern Múnich, Michael Olise. La directiva parisina no tiene intención de pagar la suma astronómica solicitada por el jugador. Esta decisión deja el camino libre para el Real Madrid, ya que el propio jugador sueña con continuar su carrera en la capital española. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información publicada por el medio Foot01, el director deportivo del PSG, Luis Campos, y el presidente Nasser Al-Khelaïfi planean pasar a un modelo más sostenible en su política de fichajes. El Bayern exige al menos 200 millones de euros por su líder. Los parisinos no tienen intención de malgastar grandes sumas como en la época de Neymar y Lionel Messi. Los responsables del club siguen el principio de que «es mejor descubrir nuevos Olise que comprar una estrella hecha».

El nuevo proyecto «Galáctico» del Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ve a este talentoso delantero nacido en Londres como el futuro «Galáctico» del equipo. Se supone que la llegada de Olise servirá para potenciar aún más el rendimiento de estrellas como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. Según el diario L'Équipe, Michael Olise ya se ha puesto en contacto con sus compañeros de la selección francesa, Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, para preguntar sobre la vida en Madrid y el ambiente en el club.

La temporada pasada, Olise registró resultados fenomenales en el campeonato alemán, sumando 22 goles y 31 asistencias. Tales estadísticas lo convirtieron en uno de los jugadores más solicitados de Europa. Sin embargo, el PSG prefirió renunciar a este fichaje para cumplir con las reglas del fair play financiero y mantener controlada la masa salarial. Se sabe que el salario anual del jugador superaría los 20 millones de euros.

Los nuevos objetivos de los parisinos

El PSG centra ahora su atención en el mercado nacional y en los jóvenes talentos en desarrollo. El cuerpo técnico dirigido por Luis Enrique tiene bajo observación a jugadores como Maghnes Akliouche y Oumar Diomandé. Esta estrategia tiene como objetivo garantizar la estabilidad financiera del club y crear una base para el futuro.

El Real Madrid, por su parte, se encuentra en una posición financiera mucho más sólida. Recientemente, el club anunció unos ingresos récord de 1.161 millones de euros. A pesar de ello, para concretar el fichaje de Olise, el club madrileño podría verse obligado a vender a algunos de sus líderes. En particular, el futuro de Vinícius Júnior, cuyo contrato se acerca a su fin, está en duda. Si no se llega a un nuevo acuerdo con la estrella brasileña, no se descarta que sea vendido para financiar el traspaso de Olise.

Real MadridPSGMichael OliseBayernFichajes
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