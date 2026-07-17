Un camionero uzbeko detenido en EE. UU. ha sido puesto en libertad

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Un camionero uzbeko detenido en EE. UU. ha sido puesto en libertad

Un camionero uzbeko, detenido en EE. UU. tras un accidente de tráfico, fue puesto en libertad bajo fianza por orden judicial. El accidente en el que estuvo involucrado resultó en la muerte de un jugador de fútbol universitario de 21 años.

Se trata de Behzod Asrorov, un ciudadano uzbeko de 42 años. Según la investigación, tras el incidente, guardó la cámara del tablero del camión en su bolsillo. Por ello, también se le acusa de intentar ocultar o destruir pruebas materiales.

Se ha informado que Asrorov contaba con la licencia necesaria para conducir camiones. Sin embargo, al no hablar inglés, se comunicó con los agentes de policía a través de Google Translate. En la audiencia del 10 de julio, participó con la ayuda de un intérprete. El tribunal decidió liberarlo bajo fianza con la condición de llevar un dispositivo de control electrónico en el tobillo.

Según el abogado del conductor, Asrorov trabajaba para una empresa de transporte en EE. UU. desde hace casi un año. El nombre de la empresa no ha sido revelado.

La fiscalía ha señalado que podrían presentarse cargos adicionales una vez que estén listos los resultados del examen toxicológico.

La víctima del accidente fue Tobias Forsyth, de 21 años, quien era UMass Lowell miembro del equipo de fútbol de la universidad.

Según los informes, Behzod Asrorov se mudó a EE. UU. en 2024 a través del programa de tarjeta verde.

Tras este suceso, se han intensificado los debates sobre la revisión de los procedimientos para otorgar licencias a los camioneros en EE. UU. El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, enfatizó que no se debería permitir conducir camiones a quienes no dominen el inglés.

El presidente Donald Trump también reaccionó al incidente, señalando la necesidad de dar prioridad a los profesionales estadounidenses en el sector del transporte.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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