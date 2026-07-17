Pakhtakor y Navbahor disputan hoy un partido histórico

Hoy, 17 de julio, continúa la 12ª jornada de la Superliga de Uzbekistán. Dos de los partidos del día ocupan un lugar especial en la historia del fútbol nacional: Pakhtakor y Navbahor celebran sus partidos de jubileo en la máxima categoría.

Ambos clubes están a punto de registrar un resultado histórico como equipos que nunca han descendido a una categoría inferior desde la creación del campeonato.

El partido número 1000 de Pakhtakor contra Lokomotiv

El club Pakhtakor de Taskent se enfrentará al Lokomotiv en el marco de la 12ª jornada.

Este duelo supondrá el partido número 1000 de los «Leones» en la máxima división de Uzbekistán. De este modo, uno de los clubes más laureados del país alcanza otro hito histórico importante.

Hasta la fecha, Pakhtakor ha ganado el campeonato de Uzbekistán en 16 ocasiones.

Navbahor también celebra su partido de jubileo

El club Navbahor de Namangan disputará su partido número 1000 en la primera división contra el AGMK.

Navbahor es uno de los clubes que ha participado regularmente en la máxima categoría desde la fundación del campeonato de Uzbekistán.

El equipo fue campeón nacional en 1996, ganando las medallas de oro por primera vez en su historia.

Solo dos clubes tienen este resultado

Un aspecto importante que distingue a Pakhtakor y Navbahor de otros clubes es que nunca han descendido a la Pro League.

Ambos equipos son considerados los únicos clubes que han disputado todas las temporadas de la historia del campeonato nacional de Uzbekistán en la máxima categoría.

Por ello, los partidos del 17 de julio no son simples encuentros de liga, sino que se convierten en un evento importante en la historia del fútbol uzbeko.

¿Quién ganará en los partidos de jubileo?

Pakhtakor contra Lokomotiv y Navbahor contra AGMK saltarán al campo no solo por puntos cruciales, sino también por la victoria en este histórico partido número 1000.

¿Qué equipo cree que ganará en estos partidos de jubileo? Deje su opinión en los comentarios.