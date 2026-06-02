El primer Volga con pantalla de proyección en la historia: niveles de equipamiento K50, K40 y C50

La nueva marca Volga ha anunciado oficialmente las especificaciones técnicas y los niveles de equipamiento de todos sus modelos destinados al mercado ruso. La gama incluye dos crossovers — K40 (basado en Geely Atlas) y K50 (basado en Geely Monjaro), así como el sedán C50 (basado en Geely Preface). Cada modelo se ofrece a los clientes en tres niveles de equipamiento. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

El crossover Volga K40 saldrá a la venta en versiones "Standard", "Comfort" y "Premium". El modelo de entrada está equipado con un motor de 1.5 litros de 147 hp y una transmisión robotizada de 7 velocidades. Las versiones superiores cuentan con un motor de 2.0 litros de 200 hp, una transmisión automática de 8 velocidades y un sistema de tracción total. El equipamiento básico incluye llantas de 18 pulgadas, interior en cuero ecológico y control de crucero.

El sedán Volga C50 también se presenta en tres niveles de equipamiento. Su variante base está equipada con un motor turbo de 2.0 litros de 150 hp y una caja robotizada de 7 velocidades, mientras que en las modificaciones superiores la potencia del motor aumenta a 200 hp. El interior del vehículo está decorado con un techo negro y cuero ecológico, y todos los asientos cuentan con sistema de calefacción y climatizador bizona.

El modelo más caro y lujoso, el Volga K50, destaca por su techo de gamuza, pantalla de proyección (HUD) y un sistema de audio de 11 altavoces. Este modelo también incluye tecnologías modernas como control de crucero adaptativo, cámara de visión de 360 grados y cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes. Los coches se venderán en cinco colores, incluyendo plata, verde claro y azul metálico brillante.