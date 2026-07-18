Andrés Iniesta: es imposible anular por completo el factor Lionel Messi

La leyenda del mediocampo español y campeón del mundo en 2010, Andrés Iniesta, compartió sus pensamientos antes de la próxima final. Destacó que es imposible controlar por completo el juego y el impacto en el campo del capitán de la selección argentina, Lionel Messi. Así lo informa Goal.com informa .

Iniesta, quien actualmente se prepara en Dubái para comenzar su carrera como entrenador, analizó la dinámica del partido final en una entrevista con "El Partidazo de COPE". Según él, la selección española no debería centrarse solo en detener a la estrella rival, sino en imponer su propio estilo de juego.

"Borrar a Messi por completo es una misión imposible. Dependerá más de cuánto pueda presionar España a Argentina a través de su propio juego, crear situaciones y aprovecharlas", señaló la ex estrella del FC Barcelona. En su opinión, la disciplina colectiva debe prevalecer sobre el talento individual.

Preparación mental y fórmula ganadora

Lionel Messi ha demostrado estar en una forma fenomenal durante este torneo, acumulando ocho goles y cuatro asistencias. Iniesta elogió los resultados de su ex compañero, añadiendo que solo queda "quitarse el sombrero" ante su determinación y pasión en cada partido.

Al mismo tiempo, el legendario jugador instó a los miembros de la selección española a dejar de lado el miedo antes de la final. Según él, la estabilidad mental es la clave principal de la victoria en partidos de este nivel. "Nunca se debe jugar con miedo. Los jugadores españoles han aumentado su confianza a lo largo del torneo y han llegado a la final con un ritmo alto", afirma Iniesta.

Según Goal.com, Iniesta está satisfecho con el estado actual de la selección española. Según él, independientemente de quién salte al campo, cada jugador conoce su tarea y se nota que todo está bajo control en el equipo. Esto permite a "La Roja" ofrecer una resistencia digna ante un rival tan fuerte como Argentina.

Recordemos que la final entre España y Argentina está en el centro de atención de la comunidad futbolística mundial. Según expertos experimentados como Iniesta, el equilibrio entre la disciplina táctica y la contención de la magia individual de Messi determinará el nombre del campeón.