Andrés Iniesta: es imposible anular por completo el factor Lionel Messi

·101·Deportes
Andrés Iniesta: es imposible anular por completo el factor Lionel Messi

La leyenda del mediocampo español y campeón del mundo en 2010, Andrés Iniesta, compartió sus pensamientos antes de la próxima final. Destacó que es imposible controlar por completo el juego y el impacto en el campo del capitán de la selección argentina, Lionel Messi. Así lo informa Goal.com informa .

Iniesta, quien actualmente se prepara en Dubái para comenzar su carrera como entrenador, analizó la dinámica del partido final en una entrevista con "El Partidazo de COPE". Según él, la selección española no debería centrarse solo en detener a la estrella rival, sino en imponer su propio estilo de juego.

"Borrar a Messi por completo es una misión imposible. Dependerá más de cuánto pueda presionar España a Argentina a través de su propio juego, crear situaciones y aprovecharlas", señaló la ex estrella del FC Barcelona. En su opinión, la disciplina colectiva debe prevalecer sobre el talento individual.

Preparación mental y fórmula ganadora

Lionel Messi ha demostrado estar en una forma fenomenal durante este torneo, acumulando ocho goles y cuatro asistencias. Iniesta elogió los resultados de su ex compañero, añadiendo que solo queda "quitarse el sombrero" ante su determinación y pasión en cada partido.

Al mismo tiempo, el legendario jugador instó a los miembros de la selección española a dejar de lado el miedo antes de la final. Según él, la estabilidad mental es la clave principal de la victoria en partidos de este nivel. "Nunca se debe jugar con miedo. Los jugadores españoles han aumentado su confianza a lo largo del torneo y han llegado a la final con un ritmo alto", afirma Iniesta.

Según Goal.com, Iniesta está satisfecho con el estado actual de la selección española. Según él, independientemente de quién salte al campo, cada jugador conoce su tarea y se nota que todo está bajo control en el equipo. Esto permite a "La Roja" ofrecer una resistencia digna ante un rival tan fuerte como Argentina.

Recordemos que la final entre España y Argentina está en el centro de atención de la comunidad futbolística mundial. Según expertos experimentados como Iniesta, el equilibrio entre la disciplina táctica y la contención de la magia individual de Messi determinará el nombre del campeón.

Andrés IniestaLionel MessiEspañaArgentinaCopa Mundial
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las mayores decepciones del Mundial 2026: Cristiano Ronaldo, Neymar y otrosLas mayores decepciones del Mundial 2026: Cristiano Ronaldo, Neymar y otrosHoy, 01:38Sobolev salva al Zenit en el último minuto: ¡El Zenit es campeón de la Supercopa de Rusia!Sobolev salva al Zenit en el último minuto: ¡El Zenit es campeón de la Supercopa de Rusia!Hoy, 01:36Explosión en el mercado de fichajes: Chelsea ficha a Morgan Rogers por una cifra récordExplosión en el mercado de fichajes: Chelsea ficha a Morgan Rogers por una cifra récordHoy, 01:33Kylian Mbappé sobre la salida de Didier Deschamps: «No pudimos darle a nuestro entrenador una despedida digna»Kylian Mbappé sobre la salida de Didier Deschamps: «No pudimos darle a nuestro entrenador una despedida digna»Hoy, 01:33Última batalla por el bronce: Se anuncian las alineaciones de Francia e InglaterraÚltima batalla por el bronce: Se anuncian las alineaciones de Francia e InglaterraHoy, 01:32El Liverpool está a punto de fichar a una nueva estrella sudamericanaEl Liverpool está a punto de fichar a una nueva estrella sudamericanaHoy, 01:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev