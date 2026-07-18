Un cocodrilo ataca a un niño de 12 años en la India

Un trágico incidente ocurrido en el estado de Uttar Pradesh, India, ha conmocionado a la población local. El 16 de julio, en el distrito de Bahraich, un niño de 12 años murió tras ser atacado por un cocodrilo a orillas de un río. Así lo informó el diario The Times of India.

Según los informes, el estudiante de sexto grado regresaba a casa después de trabajar en un campo de arroz con su tío cuando un cocodrilo lo atacó mientras se lavaba las manos y los pies en la orilla del río. El depredador mordió al niño por la pierna y lo arrastró al agua.

Tras el suceso, los residentes locales y los equipos de rescate iniciaron labores de búsqueda. Después de unas cinco horas de búsqueda, el cuerpo del niño fue hallado en el río.

Los expertos forestales informaron que el cocodrilo había dañado parcialmente el cuerpo. Asimismo, la policía local confirmó que está investigando el incidente y validó la autenticidad de un video que circula en redes sociales sobre el suceso.