La empresa china CXMT reemplaza a Samsung y Micron en el mercado de memoria

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La empresa china CXMT reemplaza a Samsung y Micron en el mercado de memoria

El mercado tecnológico global está experimentando cambios serios en el suministro de RAM. La empresa china CXMT (ChangXin Memory Technologies) se ha convertido inesperadamente en un socio clave para los principales fabricantes de computadoras, amenazando la posición de gigantes como Samsung, SK Hynix y Micron. Esta situación surge en medio de una escasez global de chips de memoria. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el medio DigiTimes, los mayores fabricantes de computadoras personales del mundo ya han comenzado a firmar contratos masivos con CXMT. La razón es que las capacidades de producción de los proveedores tradicionales están casi al límite. El fabricante chino, por su parte, está utilizando sus recursos al máximo para llenar el vacío.

Las grandes marcas en la fila: los pequeños fabricantes se quedan fuera

Actualmente, las capacidades de producción de CXMT están reservadas hasta finales de 2027. Esto significa que las oportunidades para nuevos clientes son extremadamente limitadas. Según los informes, solo los líderes del mercado como Dell, HP y Apple han logrado obtener las cuotas necesarias. Las marcas más pequeñas y los ensambladores locales podrían enfrentar serias dificultades en el suministro de chips de memoria.

Esta situación también podría tener un impacto indirecto en los precios del equipo informático en el mercado de Uzbekistán. Dado que las grandes marcas optimizan los costos a través de socios chinos, las empresas más pequeñas se verán obligadas a comprar componentes más caros, lo que afectará el equilibrio de precios en el mercado.

Crecimiento estratégico y planes futuros

CXMT está expandiendo su escala de producción a un ritmo sorprendente. Para finales de este año, la empresa planea alcanzar un nivel de procesamiento de 350 000 obleas de silicio al mes. A modo de comparación, Micron, uno de los líderes del mercado mundial, tiene una cifra de 375 000 obleas al mes. Es evidente que el gigante chino ha reducido la brecha al mínimo.

Según las estimaciones de los expertos, para 2027, CXMT podría desplazar a uno de los tres principales fabricantes de memoria. La razón principal es que la empresa está construyendo sus nuevas líneas de producción (clean rooms) el doble de rápido que sus competidores. Esta estrategia de crecimiento agresivo se considera un paso importante hacia la independencia de China en el sector de los semiconductores.

En conclusión, este cambio en el mercado de chips de memoria es importante no solo para los fabricantes, sino también para los consumidores finales. El cambio de empresas como Apple a los chips de memoria chinos tendrá inevitablemente un impacto significativo en el costo y las características técnicas de los dispositivos en el futuro.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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