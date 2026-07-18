Combate de robots: se celebró el primer torneo de humanoides EngineAI T800 en Shenzhen

El mundo de la tecnología alcanza un nuevo nivel: en Shenzhen, China, se llevó a cabo el primer torneo mundial de combate de robots humanoides de estilo libre, el Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL). Esta competición no es solo un espectáculo, sino un campo de pruebas para los últimos avances en AI y robótica en condiciones reales. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

En el torneo participaron 32 equipos de diferentes países del mundo. Curiosamente, todos los participantes utilizaron una plataforma técnica única: el robot EngineAI T800. Esto aseguró que, al determinar al ganador, el papel principal no lo jugara el hardware del robot, sino la perfección de los algoritmos y el software que lo controla.

El brutal enfrentamiento de los campeones de hierro

Los combates dentro del octágono fueron extremadamente intensos. El robot EngineAI T800 mide 1,73 metros y puede realizar no solo movimientos simples, sino también técnicas de combate complejas. Los espectadores pudieron observar uppercuts, patadas giratorias e incluso ataques saltando. Uno de los momentos más sorprendentes fue cuando un ataque saltando estuvo a punto de arrancar la cabeza de uno de los robots.

Según ixbt.com, en uno de los combates, aunque la cabeza del robot quedó colgando tras un golpe potente, logró continuar la lucha. Esto se explica porque el "cerebro" principal y los sensores del humanoide se encuentran en su torso. Estos casos demostraron la capacidad de los robots para mantener su funcionalidad incluso en situaciones extremas.

¿Cómo se determina al ganador?

Precisión y perfección técnica de los ataques;

Capacidad para esquivar golpes y mantener el equilibrio;

Velocidad para levantarse tras una caída;

Resistencia general del robot y adaptabilidad de los algoritmos.

El jurado no se centró solo en la fuerza de los golpes para determinar al ganador. Los siguientes criterios fueron fundamentales:

Los representantes de EngineAI destacan que este tipo de competiciones aceleran el proceso de convertir a los robots humanoides de prototipos de laboratorio en productos comerciales para la vida cotidiana. Las situaciones complejas en el campo de batalla proporcionan a los ingenieros datos valiosos para mejorar los algoritmos de control y la coordinación de los sensores.

Este torneo marca el inicio de una nueva era en la robótica. Si antes los robots se veían como máquinas lentas, ahora se están volviendo tan ágiles y resistentes como los humanos. Se espera que en el futuro estas tecnologías se utilicen en operaciones de rescate u otros campos peligrosos para la vida humana.