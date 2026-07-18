¿Lionel Messi pondrá fin a su carrera internacional?: Lionel Scaloni responde

·90·Deportes
¿Lionel Messi pondrá fin a su carrera internacional?: Lionel Scaloni responde

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se refirió a los rumores que rodean al capitán Lionel Messi antes de la final de la Copa del Mundo contra España. En un momento en que las especulaciones sobre si este podría ser el último partido internacional de la leyenda de 39 años crecen en el mundo del fútbol, el técnico aclaró que no tiene información precisa al respecto. Así lo informa Goal.com .

En una conferencia de prensa en Nueva York, Lionel Scaloni respondió a las preguntas sobre el futuro de su capitán, enfatizando que la decisión depende exclusivamente del jugador. Según el técnico, Messi sigue rindiendo a un nivel altísimo y no deja de sorprender a todos cada vez que pisa el campo.

¿El último baile del capitán?

Lionel Messi sigue demostrando que no tiene igual en el torneo actual. Con 8 goles y 4 asistencias, lidera la carrera por la Bota de Oro junto a Kylian Mbappé. En la victoria por 2-1 en semifinales contra Inglaterra, Messi fue fundamental para llevar a su equipo al partido decisivo.

"La verdad es que no tengo la menor idea de sus planes. Hay que preguntárselo a él. No deja de sorprendernos y la decisión la tomará él mismo", señaló Scaloni ante los periodistas. Esta respuesta del entrenador indica que el futuro de Messi en la selección sigue siendo una incógnita.

Éxito histórico y gratitud

Antes de la final, Lionel Scaloni elogió los logros de sus jugadores en los últimos años. Comentó que habló individualmente con ellos para agradecerles por su coraje y consistencia. En opinión del técnico, los resultados que la selección argentina ha logrado hoy eran inimaginables hace unos años.

"Yo y todo el cuerpo técnico estamos eternamente agradecidos con los jugadores. Llegar a la final de la Copa del Mundo y mantener un nivel tan alto durante tantos años no es fácil. Es un milagro. Espero que ganemos la final, pero independientemente del resultado, este camino es un ejemplo para todos", declaró el técnico.

El choque decisivo entre España y Argentina acapara la atención mundial, no solo por el título, sino también por ser el posible partido de despedida de Lionel Messi con la selección. Los aficionados al fútbol esperan este encuentro histórico con gran entusiasmo.

Lionel MessiArgentinaLionel ScaloniCopa del MundoFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las mayores decepciones del Mundial 2026: Cristiano Ronaldo, Neymar y otrosLas mayores decepciones del Mundial 2026: Cristiano Ronaldo, Neymar y otrosHoy, 01:38Sobolev salva al Zenit en el último minuto: ¡El Zenit es campeón de la Supercopa de Rusia!Sobolev salva al Zenit en el último minuto: ¡El Zenit es campeón de la Supercopa de Rusia!Hoy, 01:36Explosión en el mercado de fichajes: Chelsea ficha a Morgan Rogers por una cifra récordExplosión en el mercado de fichajes: Chelsea ficha a Morgan Rogers por una cifra récordHoy, 01:33Kylian Mbappé sobre la salida de Didier Deschamps: «No pudimos darle a nuestro entrenador una despedida digna»Kylian Mbappé sobre la salida de Didier Deschamps: «No pudimos darle a nuestro entrenador una despedida digna»Hoy, 01:33Última batalla por el bronce: Se anuncian las alineaciones de Francia e InglaterraÚltima batalla por el bronce: Se anuncian las alineaciones de Francia e InglaterraHoy, 01:32El Liverpool está a punto de fichar a una nueva estrella sudamericanaEl Liverpool está a punto de fichar a una nueva estrella sudamericanaHoy, 01:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev