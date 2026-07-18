¿Lionel Messi pondrá fin a su carrera internacional?: Lionel Scaloni responde

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se refirió a los rumores que rodean al capitán Lionel Messi antes de la final de la Copa del Mundo contra España. En un momento en que las especulaciones sobre si este podría ser el último partido internacional de la leyenda de 39 años crecen en el mundo del fútbol, el técnico aclaró que no tiene información precisa al respecto. Así lo informa Goal.com .

En una conferencia de prensa en Nueva York, Lionel Scaloni respondió a las preguntas sobre el futuro de su capitán, enfatizando que la decisión depende exclusivamente del jugador. Según el técnico, Messi sigue rindiendo a un nivel altísimo y no deja de sorprender a todos cada vez que pisa el campo.

¿El último baile del capitán?

Lionel Messi sigue demostrando que no tiene igual en el torneo actual. Con 8 goles y 4 asistencias, lidera la carrera por la Bota de Oro junto a Kylian Mbappé. En la victoria por 2-1 en semifinales contra Inglaterra, Messi fue fundamental para llevar a su equipo al partido decisivo.

"La verdad es que no tengo la menor idea de sus planes. Hay que preguntárselo a él. No deja de sorprendernos y la decisión la tomará él mismo", señaló Scaloni ante los periodistas. Esta respuesta del entrenador indica que el futuro de Messi en la selección sigue siendo una incógnita.

Éxito histórico y gratitud

Antes de la final, Lionel Scaloni elogió los logros de sus jugadores en los últimos años. Comentó que habló individualmente con ellos para agradecerles por su coraje y consistencia. En opinión del técnico, los resultados que la selección argentina ha logrado hoy eran inimaginables hace unos años.

"Yo y todo el cuerpo técnico estamos eternamente agradecidos con los jugadores. Llegar a la final de la Copa del Mundo y mantener un nivel tan alto durante tantos años no es fácil. Es un milagro. Espero que ganemos la final, pero independientemente del resultado, este camino es un ejemplo para todos", declaró el técnico.

El choque decisivo entre España y Argentina acapara la atención mundial, no solo por el título, sino también por ser el posible partido de despedida de Lionel Messi con la selección. Los aficionados al fútbol esperan este encuentro histórico con gran entusiasmo.