Se revela la razón por la que el Real Madrid desistió del fichaje de Matheus Fernandes

El Real Madrid estuvo muy cerca de incorporar al talentoso centrocampista portugués Matheus Fernandes durante el mercado de fichajes de verano. Aunque el famoso agente Jorge Mendes logró un acuerdo total entre las partes, el traspaso finalmente no se concretó. Según la información publicada por Fichajes, la paralización de esta operación se debió a la postura firme de la directiva del club sobre cuestiones financieras. Así lo informa Goal.com .

El entrenador del equipo, José Mourinho, había marcado a Matheus Fernandes como uno de sus objetivos principales. El técnico confiaba en que la condición física y la polivalencia del jugador de 22 años fortalecerían el mediocampo del club madrileño a largo plazo. Tras destacar la temporada pasada en la Premier League con el West Ham United, donde disputó 36 partidos, Fernandes era una pieza clave en los planes del entrenador.

Divergencias entre Mourinho y la directiva

Según el periodista de Radio Marca, Sergio Valentín, José Mourinho incluyó el nombre de Fernandes en su lista de prioridades desde el inicio del mercado. A pesar de contar con jugadores de gran nivel como Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, el entrenador consideraba necesaria la llegada de un futbolista más atlético y con estilo "box-to-box". Sin embargo, el departamento deportivo del club prefirió destinar los recursos a otros objetivos.

Jorge Mendes había cerrado las negociaciones con el jugador y su club, facilitando todas las condiciones para el Real Madrid. No obstante, la directiva del club blanco consideró excesiva la cifra solicitada por el traspaso. Según Goal.com, los madrileños estimaron que una inversión de tal magnitud para la línea medular no estaba justificada en el contexto actual.

El precio del traspaso y la opción del Tottenham

Finalmente, Matheus Fernandes se marchó al Tottenham de Londres. El club inglés pagó aproximadamente 85 millones de libras (98 millones de euros) por el fichaje. El Real Madrid se negó a pagar dicha cantidad. El gigante español consideró económicamente inviable gastar ese dinero en una sola posición y prefirió centrar su atención en el fichaje de Bernardo Silva.

Aunque Mourinho creía que Bernardo Silva y Fernandes podían complementarse, la jerarquía del club solo permitió un gran traspaso. Esta decisión está generando intensos debates entre expertos y aficionados. Algunos sostienen que el Real Madrid dejó escapar a una de sus futuras estrellas, mientras que otros apoyan la decisión del club de priorizar la estabilidad financiera.