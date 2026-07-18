¿Por qué Vincic rompió a llorar tras conocer su designación para la final del Mundial 2026?

El esloveno Slavko Vincic arbitrará la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España. Al enterarse de la designación más importante de su carrera, el árbitro de 46 años no pudo contener sus emociones y rompió a llorar.

Curiosamente, la última derrota de Argentina en una Copa del Mundo ocurrió en un partido arbitrado por Vincic.

Recibió la noticia del propio Collina

El nombre del árbitro de la final fue anunciado durante una reunión especial organizada para los colegiados.

Pierluigi Collina, jefe del departamento de arbitraje de la FIFA, anunció que el partido Argentina-España había sido confiado a Slavko Vincic. La noticia fue una sorpresa muy emotiva para el árbitro esloveno.

Vincic lloró tras conocer la noticia. Su reacción demostró una vez más que dirigir una final es uno de los puntos más altos en la carrera de cualquier árbitro.

Vincic tiene experiencia en grandes finales

El árbitro esloveno ha dirigido importantes encuentros europeos en los últimos años.

En 2024, arbitró:

La semifinal de la Eurocopa;

La final de la UEFA Champions League como árbitro principal.

Ahora, Vincic tendrá la oportunidad de dirigir el partido decisivo de una Copa del Mundo por primera vez en su carrera.

Un árbitro conocido para Argentina

Vincic tiene una historia particular con Argentina.

El equipo de Lionel Scaloni sufrió su última derrota en la Copa del Mundo en la edición de 2022. En aquel entonces, los argentinos perdieron de forma sorprendente 1-2 ante Arabia Saudita en la fase de grupos.

Precisamente en ese partido, Slavko Vincic actuó como árbitro principal.

Desde entonces, Argentina no ha vuelto a perder en la Copa del Mundo. Ahora, Vincic volverá a estar en el centro del campo para el partido decisivo de los argentinos.

La final se jugará el 19 de julio

La final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España se llevará a cabo el 19 de julio en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Por un lado, la vigente campeona del mundo, Argentina, y por otro, España, que busca su segundo título mundial.

Para Vincic, esta no es una designación cualquiera; es el partido más importante por el que ha trabajado toda su vida.