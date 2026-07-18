El mundo del fútbol está a las puertas del partido decisivo de la Copa del Mundo organizada en Estados Unidos. La final entre Argentina y España, que se celebrará en el magnífico estadio de Nueva York, se ha convertido en un evento cargado de emociones, no solo para los aficionados, sino también para los profesionales. En particular, el director deportivo del FC Barcelona, Deco, admitió que se enfrenta a una difícil elección sobre a quién apoyar. Así lo informa Goal.com informa .

El dirigente del club catalán ha llegado a Estados Unidos para presenciar la final en directo. Para él, este partido tiene un significado especial, ya que la leyenda del club Lionel Messi y varios jugadores talentosos que defienden actualmente los colores del Barça estarán en el campo. Según Goal.com, Deco se siente un poco incómodo debido a sus estrechos vínculos con ambos bandos.

Entre la leyenda y los intereses del equipo

En una entrevista con Cope, Deco compartió sus sentimientos. Según sus palabras, Lionel Messi no es solo un exmiembro del club, sino también un amigo cercano. Al mismo tiempo, la selección española cuenta en sus filas con productos de la academia del Barça y con los líderes actuales del equipo. Esto deja al director deportivo entre la espada y la pared.

«Siempre apoyo a los míos, pero los míos están ahora en ambos equipos. Leo siempre será uno de los nuestros. No es solo mi amigo, sino una leyenda viva que lo ha dado todo por el Barcelona y por todos los aficionados al fútbol. El nivel que muestra a su edad es simplemente asombroso», destacó el exjugador.

Por otro lado, la nueva generación de los «azulgranas» en la selección española llena de orgullo a Deco. En su opinión, ver a estos jóvenes, que son el futuro del club, jugar una final de un torneo tan importante es un gran logro para la institución. Por ello, señaló que, independientemente de quién gane, será una gran fiesta para la familia del Barcelona.

Camino a la final y ventajas tácticas

La selección española llegó a la final con una racha de 17 partidos invicta. La victoria en semifinales contra Francia demostró su gran madurez táctica. Argentina, por su parte, llegó a la final con una racha de 14 victorias y eliminó a Inglaterra en cuartos de final. Deco analizó las fortalezas y debilidades de ambos equipos.

«España está jugando un fútbol de gran calidad desde la semifinal. Argentina, aunque ha tenido dificultades en algunos partidos, sigue ganando gracias a su carácter y determinación. Leo está haciendo milagros en el campo. Creo que nos espera una final llena de duelos tácticos y espectáculo», añadió Deco.

Esta final también despierta un gran interés entre los aficionados al fútbol de Uzbekistán. El choque entre la búsqueda de un nuevo título de Lionel Messi y la nueva generación española promete ser una de las páginas más brillantes de la historia del fútbol. El partido en el estadio de Nueva Jersey aclarará muchas cosas.