El jugador número 91 lo arruinó todo en el minuto 91 (vídeo)

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El jugador número 91 lo arruinó todo en el minuto 91 (vídeo)

Un error poco común en la historia de las competiciones europeas ocurrió durante la fase de clasificación de la UEFA Europa Conference League. Un momento de distracción de un jugador del Hamrun privó a su equipo de la clasificación a la siguiente ronda.

Lo más curioso es que el jugador con el dorsal 91 cometió el error decisivo precisamente en el minuto 91.

El partido se dirigía a la prórroga

En el partido de vuelta entre el club maltés Hamrun y el club feroés Runavik, el tiempo reglamentario no definió a un ganador.

Los equipos debían continuar la lucha en la prórroga para avanzar a la siguiente fase de clasificación. Sin embargo, ocurrió un evento inesperado al inicio del primer tiempo extra.

El jugador pensó que el balón había salido

En el minuto 91, el jugador número 91 del Hamrun pensó que el balón había cruzado la línea de fondo durante un ataque rival.

Sin esperar el silbato del árbitro, tomó el balón con las manos para reanudar el juego. Pero el balón aún no había abandonado completamente el terreno de juego.

El árbitro central sancionó la acción como mano dentro del área y señaló penalti.

Una sola acción decidió el destino del partido

Los jugadores del Runavik convirtieron el penalti, obteniendo una ventaja decisiva.

Este gol otorgó al representante de las Islas Feroe el pase a la segunda ronda de clasificación de la Conference League. El Hamrun, por su parte, quedó fuera de las competiciones europeas debido al error inexplicable de un jugador.

Los números también coincidieron de forma extraña

Otra coincidencia contribuyó a que el suceso se hiciera viral en redes sociales: el jugador vestía el dorsal 91 y cometió el error en el minuto 91.

En el fútbol, a veces el destino de toda una temporada se decide en una decisión de un segundo. Esta vez, esa decisión se convirtió en uno de los errores más recordados en la historia de las copas europeas.

HamrunRunavikMaltaIslas Feroe
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Shuhrat Razzakov
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