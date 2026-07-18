Una nueva era en la industria espacial de la India: el primer cohete privado Vikram-1 alcanza la órbita

La empresa india Skyroot Aerospace lanzó con éxito su cohete Vikram-1, realizando la primera misión en la historia del país en poner carga útil en órbita utilizando un vehículo de lanzamiento desarrollado íntegramente por el sector privado. Este evento es un punto de inflexión para el programa espacial de la India y se espera que fortalezca significativamente la posición del país en el mercado espacial comercial global. Según Ixbt.com informa al respecto.

La misión de prueba, llamada Aagaman, despegó desde la primera plataforma de lanzamiento del centro espacial Satish Dhawan. Según datos de ixbt.com, las cuatro etapas del cohete funcionaron según el programa de vuelo establecido. Vikram-1 transportó seis cargas útiles de demostración diseñadas para verificar el funcionamiento de los sistemas a bordo y recopilar datos de vuelo antes del inicio de la explotación comercial.

La victoria del sector privado en el espacio

Este vuelo es el mayor logro desde que la India abrió su sector espacial a empresas privadas en 2020. Skyroot Aerospace es actualmente la primera startup del sector espacial indio en alcanzar el estatus de «unicornio». La empresa aspira ahora a liderar el mercado de pequeños satélites, especializándose en el despliegue rápido e individualizado de dispositivos en órbita terrestre baja.

Las capacidades técnicas del cohete Vikram-1 también son notables. Es capaz de transportar hasta 300 kg de carga útil a la órbita terrestre baja. Estos cohetes de pequeño tamaño se encuentran actualmente entre las tecnologías más demandadas para el lanzamiento de satélites de comunicación, navegación y teledetección.

Según el CEO de Skyroot, Pavan Kumar Chandana, este primer vuelo permite validar los resultados de las pruebas en tierra y recopilar los datos necesarios para pasar a vuelos regulares. La empresa planea reducir los costos de lanzamiento y aumentar su frecuencia en el futuro.

El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, calificó este evento como un hito histórico para la industria espacial privada del país y felicitó al equipo de Skyroot por la exitosa misión. Este logro demuestra que la India puede competir con las naciones líderes en la carrera espacial, no solo a nivel estatal, sino también a través del emprendimiento privado.