España estuvo a un paso de «robarse» a Messi

Hoy Lionel Messi es reconocido como el ícono del fútbol argentino, bicampeón de la Copa América y el capitán que devolvió la Copa del Mundo al país tras 36 años. Pero su gran historia en la selección nacional pudo no haber comenzado nunca.

Argentina no notó al joven Leo a tiempo, mientras que España consideró seriamente convocarlo. Un videocasete y un par de llamadas telefónicas cambiaron todo.

De Rosario a Barcelona

En el año 2000, a los 13 años, Lionel Messi se mudó de Rosario a Barcelona con el sueño de ser futbolista.

Rápidamente demostró su talento en la academia del FC Barcelona. Sin embargo, a pesar del paso de los años, Messino aceptaba las convocatorias de las selecciones juveniles de España.

Uno de sus primeros entrenadores en la academia, sorprendido por la situación, contactó a los seleccionadores de las categorías inferiores de España.

Durante la charla, se dijo en tono de broma: si el chico argentino no acepta jugar para España, hay que convencerlo, incluso «robárselo».

En Argentina, casi nadie conocía a Messi

En aquel entonces, el sistema de fútbol argentino no tenía suficiente información sobre Leo. Jorge, el padre de Messi, buscaba la forma de mostrar el juego de su hijo a los técnicos nacionales.

Le pidió a un agente que hiciera llegar videos de los partidos de Leo a los expertos argentinos.

El agente se reunió con Claudio Vivas, asistente de Marcelo Bielsa. Vivas informó al entrenador principal sobre el joven jugador.

— ¿Juega bien? — preguntó Bielsa.

— No solo juega bien. Juega increíble, — fue la respuesta.

Tras esto, el casete con los partidos de Messi llegó a manos de Hugo Tocalli, técnico de la selección Sub-17 de Argentina.

Messi impresionó al técnico, pero no entró en la lista

Tocalli quedó muy impresionado por la velocidad y los movimientos de Messi. Incluso comparó a Leo con una ardilla por su agilidad en el campo.

A pesar de ello, el entrenador no lo llevó al Mundial Sub-17 de 2003.

Tocalli consideró injusto excluir a uno de los jugadores que se habían preparado con el equipo durante dos años justo antes del torneo. No quiso cambiar su decisión «antes de que el tren partiera».

Argentina perdió contra España en la semifinal de aquel torneo.

Una pregunta golpeó a Tocalli como una «puñalada»

Tras el torneo, se organizó una cena con los dirigentes de los equipos. Allí, un representante español se dirigió a Tocalli:

— Si hubieras llevado a ese chico del FC Barcelona, habrías sido campeón con este equipo.

— No me digas. ¿Te refieres a Messi?

— Entonces, ¿lo conocías y aun así no lo llevaste?

Esta conversación afectó profundamente a Tocalli. Más tarde, describió aquellas palabras como una puñalada.

El técnico fue a la dirección de la selección argentina y dijo que debían convocar a Messi de inmediato. De lo contrario, España podría llevárselo a su selección.

«Por fin»: la llamada que cambió el destino

Encontrar a la familia de Messi no fue fácil. Tocalli comenzó a buscar a los parientes de Leo en la guía telefónica de Rosario.

Primero llamó a su abuela. Ella le dio el número de su tío, y el tío le dio el número de Jorge Messi.

Al escuchar que llamaban de la selección argentina, las primeras palabras de Jorge Messi fueron breves:

«Por fin».

Después de esa llamada, el rumbo de la historia del fútbol cambió.

Todo comenzó con un solo casete

Más tarde, Messi ganó dos veces la Copa América con Argentina y trajo al país su primer título mundial en 36 años.

Ahora, está a un paso de ganar otra Copa del Mundo con Argentina.

Hoy en día es difícil imaginar a Messi con la camiseta de España. Pero en su momento, Argentina estuvo a punto de perder a su mejor jugador. Esta historia comenzó con un videocasete, una pregunta dolorosa y una llamada que dijo «por fin».