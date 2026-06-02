Presentada la nueva versión de cinco plazas y tracción delantera del crossover Tenet T8

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Presentada la nueva versión de cinco plazas y tracción delantera del crossover Tenet T8

La marca rusa Tenet ha anunciado una nueva versión de su crossover insignia, el modelo T8. Además de la variante de siete plazas, el modelo estará disponible en una configuración de cinco plazas y tracción delantera (FWD), diseñada para la conducción urbana. Así lo informa Ixbt.com .

Los representantes de la compañía señalaron que la decisión de producir esta nueva modificación se basó en los comentarios de los clientes. Muchos conductores expresaron la necesidad de una versión más maniobrable y eficiente para circular por ciudad. El nuevo Tenet T8 está equipado con un motor turbo de 1.6 litros y 186 CV, junto con una caja de cambios robotizada de doble embrague "húmedo" de 7 velocidades.

Las especificaciones técnicas del vehículo también son destacables: el consumo de combustible en ciclo mixto es de 7,7 litros a los 100 km. El interior cuenta con una pantalla multimedia de 15,6 pulgadas, un panel de instrumentos digital de 10,3 pulgadas, techo panorámico, climatizador bizona y un sistema de audio con 8 altavoces. También incluye un paquete de invierno completo que contempla la calefacción de asientos, volante y parabrisas.

El maletero del crossover tiene una capacidad de 889 litros, que se amplía hasta los 1930 litros con los asientos traseros abatidos. El vehículo se fabrica en la planta del holding AGR en Kaluga. El modelo está adaptado al clima y las condiciones de las carreteras locales: la carrocería ha recibido un tratamiento anticorrosión especial y los bajos están protegidos contra reactivos químicos y grava.

TenetTenet T8CrossoverAutomóvilRusia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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