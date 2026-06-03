El BMW M2 recibe el sistema de tracción total xDrive por primera vez

BMW ha equipado su popular modelo BMW M2 con un sistema de tracción total (xDrive) por primera vez. Tras esta novedad, todos los coches de la serie M pueden adquirirse ahora con dos ejes motrices. Se espera que el nuevo BMW M2 xDrive salga a la venta a finales de verano, con precios a partir de 74.255 libras esterlinas, lo que supone unas 4.000 libras más que el modelo estándar de tracción trasera. Según Autocar.co.uk, informa .

El coche está propulsado por el mismo motor de seis cilindros turboalimentado S58 de 3,0 litros que el BMW M2 actual. Sin embargo, incorpora una nueva tecnología de combustión denominada M Ignite. Esta tecnología se implementará en todos los modelos M a partir de mediados de 2026 para garantizar el cumplimiento de las normas de emisiones Euro 7. Según representantes de BMW, esta solución derivada de la competición reduce significativamente el consumo de combustible bajo altas cargas.

Gracias al nuevo sistema xDrive, el BMW M2 ha reducido su tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h de 4,0 segundos a 3,7 segundos. El vehículo está equipado con un Diferencial Activo M que mejora la tracción distribuyendo la potencia en el eje trasero. Esto permite al conductor experimentar un rendimiento M constante en cualquier condición climática o de la carretera.

En el modo de conducción normal, el BMW M2 xDrive dirige la potencia únicamente a las ruedas traseras, y las delanteras solo se activan cuando se necesita tracción adicional. Además, con el sistema DSC desactivado, el coche puede cambiarse a un modo de tracción trasera pura. Cabe destacar que, a diferencia del modelo de tracción trasera, la versión xDrive se ofrece exclusivamente con transmisión automática.