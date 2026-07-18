Trump califica el Mundial 2026 de histórico y bromea sobre Harry Kane

El presidente estadounidense Donald Trump evaluó la Copa del Mundo 2026 durante una conferencia de prensa en Nueva York junto al jefe de la FIFA, Gianni Infantino. Calificó el torneo como un evento mucho más amplio que un simple acontecimiento deportivo y también hizo comentarios humorísticos sobre las decisiones tácticas de la selección de Inglaterra.

Según Trump, el Mundial brindó a EE. UU. una gran plataforma para mostrar sus capacidades y su belleza al mundo entero.

«Para Estados Unidos ha sido un gran honor»

El presidente estadounidense destacó la importancia internacional de la Copa del Mundo organizada por el país.

«Para los estadounidenses ha sido un gran honor compartir la belleza de su país con todo el mundo», dijo Trump.

Subrayó que Estados Unidos atraviesa actualmente uno de los períodos más fuertes e influyentes de su historia.

«Hoy, Estados Unidos vive uno de sus momentos más fuertes, ricos e influyentes de la historia. Y ustedes son una parte importante de este proceso», añadió.

Trump no considera el Mundial como un simple evento deportivo

En opinión de Donald Trump, la Copa del Mundo 2026 adquirió una relevancia mucho mayor que los partidos en el campo y los resultados deportivos.

«En mi opinión, esto no fue solo un evento deportivo. Fue algo mucho más grande e importante que una simple competición», dijo el presidente estadounidense.

Expresó su convicción de que este campeonato ocupará un lugar especial en la historia por su alcance e impacto.

«Este campeonato pasará a la historia como un evento absolutamente único y de especial importancia», afirmó Trump.

Hizo un comentario humorístico sobre la posición de Kane

El líder estadounidense también se refirió al juego de la selección inglesa y al uso de Harry Kane.

«Usar a Kane como defensa es probablemente un error. Tomaron al mejor jugador y lo pusieron en la línea de atrás. Pero, ¿qué sabré yo de entrenar, después de todo?», dijo.

Estas palabras de Trump fueron tomadas como una crítica con humor hacia las decisiones tácticas de Inglaterra en el Mundial.

Apoyó a Infantino en el caso Balogun

Donald Trump también opinó sobre la situación relacionada con el delantero de la selección de EE. UU., Folarin Balogun.

Destacó que la participación de Balogun no dejó lugar a dudas en la competición.

«Infantino tomó una decisión muy correcta. Llamé a Gianni y le dije: “Quiero presentar una queja”. Si Folarin no hubiera jugado, EE. UU. habría dicho: “Habríamos ganado si hubiéramos jugado con nuestros mejores jugadores”», declaró Trump.

El campeón se conocerá el 19 de julio

España y Argentina se enfrentarán en el partido decisivo de la Copa del Mundo 2026.

La final, que se celebrará el 19 de julio, determinará al nuevo campeón del torneo. Por un lado, la vigente campeona del mundo, Argentina, y por otro, España, que busca conquistar el trofeo por segunda vez.