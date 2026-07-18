Cerca de 100 000 peces muertos aparecen en una playa de China (video)

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Cerca de 100 000 peces muertos aparecen en una playa de China (video)

Se ha observado un fenómeno inusual en las costas de la ciudad de Haikou, China. Muchos peces muertos han aparecido en la playa de Rongshanliao. Según los expertos, su número ronda los 100 000.

El incidente se relaciona con las altas temperaturas prolongadas. Debido al calor alrededor de Haikou, las algas microscópicas se multiplicaron rápidamente en el agua de mar.

El crecimiento excesivo de algas redujo los niveles de oxígeno en el agua. Como resultado, los peces criados en granjas marinas murieron por falta de oxígeno.

Posteriormente, las corrientes y las olas arrastraron a los peces muertos hasta la orilla. Por esta razón, una gran cantidad de peces se acumuló en la playa de Rongshanliao.

Los expertos señalan que los factores principales en la situación actual son las altas temperaturas, la rápida proliferación de algas y la disminución de oxígeno en el agua de mar.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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