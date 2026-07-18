La NASA cancela el vuelo a la cara oculta de la Luna: proyecto de 73 millones de dólares detenido
La NASA y la empresa Draper han acordado cancelar la misión CP-12, que contemplaba un alunizaje en la cara oculta de la Luna. La interrupción de este proyecto, parte del programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS), se debe a graves retrasos en el desarrollo del dispositivo y al incumplimiento de los plazos. El vuelo, inicialmente previsto para 2025, se pospuso hasta la década de 2030 debido a cambios técnicos en la nave espacial. Así lo informa Ixbt.com informa .
El valor total del contrato firmado en 2022 ascendía a 73 millones de dólares. Según los datos, la NASA pagó 43 millones de dólares a Draper por las etapas de trabajo completadas antes de la cancelación del proyecto. La filial ispace-U.S., perteneciente a la empresa japonesa ispace, estaba preparando el módulo de aterrizaje, pero tras la rescisión del contrato principal, el subcontratista también perdió su pedido.
Problemas técnicos y retrasosDurante el proyecto, los ingenieros se enfrentaron a graves obstáculos en varias ocasiones. En 2023, la estructura del aparato fue rediseñada para adaptarse a los instrumentos científicos de la NASA. Para 2025, se decidió reemplazar el motor y, posteriormente, surgió la necesidad de cambiar a la plataforma única Ultra. Estos cambios retrasaron la disponibilidad de la nave espacial hasta 2030–2031, lo cual no se ajustaba a los planes de la agencia.
La misión CP-12 contemplaba la entrega de tres complejos científicos importantes en la cuenca Schrödinger, en la cara oculta de la Luna:
- Farside Seismic Suite (FSS) — para registrar los sismos lunares;
- Lunar Interior Temperature and Materials Suite — para medir el flujo de calor bajo la superficie y la conductividad eléctrica;
- Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Lite (LuSEE-Lite) — para estudiar los campos eléctricos y magnéticos en la superficie.
Este no es el primer fracaso dentro del programa CLPS. Anteriormente, en 2019, se canceló el contrato con la empresa Orbit Beyond, y en 2022, otro proyecto se detuvo debido a la quiebra de Masten Space Systems. A pesar de ello, la empresa ispace ha comunicado que seguirá participando en programas espaciales y que tiene la intención de presentarse a futuras licitaciones del CLPS 2.0.
…