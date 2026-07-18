La NASA cancela el vuelo a la cara oculta de la Luna: proyecto de 73 millones de dólares detenido

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La NASA cancela el vuelo a la cara oculta de la Luna: proyecto de 73 millones de dólares detenido

La NASA y la empresa Draper han acordado cancelar la misión CP-12, que contemplaba un alunizaje en la cara oculta de la Luna. La interrupción de este proyecto, parte del programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS), se debe a graves retrasos en el desarrollo del dispositivo y al incumplimiento de los plazos. El vuelo, inicialmente previsto para 2025, se pospuso hasta la década de 2030 debido a cambios técnicos en la nave espacial. Así lo informa Ixbt.com informa .

El valor total del contrato firmado en 2022 ascendía a 73 millones de dólares. Según los datos, la NASA pagó 43 millones de dólares a Draper por las etapas de trabajo completadas antes de la cancelación del proyecto. La filial ispace-U.S., perteneciente a la empresa japonesa ispace, estaba preparando el módulo de aterrizaje, pero tras la rescisión del contrato principal, el subcontratista también perdió su pedido.

Problemas técnicos y retrasos

Durante el proyecto, los ingenieros se enfrentaron a graves obstáculos en varias ocasiones. En 2023, la estructura del aparato fue rediseñada para adaptarse a los instrumentos científicos de la NASA. Para 2025, se decidió reemplazar el motor y, posteriormente, surgió la necesidad de cambiar a la plataforma única Ultra. Estos cambios retrasaron la disponibilidad de la nave espacial hasta 2030–2031, lo cual no se ajustaba a los planes de la agencia.

La misión CP-12 contemplaba la entrega de tres complejos científicos importantes en la cuenca Schrödinger, en la cara oculta de la Luna:

  • Farside Seismic Suite (FSS) — para registrar los sismos lunares;
  • Lunar Interior Temperature and Materials Suite — para medir el flujo de calor bajo la superficie y la conductividad eléctrica;
  • Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Lite (LuSEE-Lite) — para estudiar los campos eléctricos y magnéticos en la superficie.
La NASA no tiene intención de abandonar este programa científico. La agencia ya planea asignar los equipos desarrollados a otras misiones CLPS dentro de los programas Moon Base y Artemis. Sin embargo, esto no será fácil, ya que la mayoría de los aparatos comerciales actuales están diseñados para aterrizar en la cara visible de la Luna, lo que dificulta la instalación de equipos especiales como las estaciones sísmicas.

Este no es el primer fracaso dentro del programa CLPS. Anteriormente, en 2019, se canceló el contrato con la empresa Orbit Beyond, y en 2022, otro proyecto se detuvo debido a la quiebra de Masten Space Systems. A pesar de ello, la empresa ispace ha comunicado que seguirá participando en programas espaciales y que tiene la intención de presentarse a futuras licitaciones del CLPS 2.0.

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Abror Shuhratov
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