Lionel Messi revela la lección más importante que aprendió en su infancia

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Lionel Messi revela la lección más importante que aprendió en su infancia

El capitán de la selección argentina Lionel Messi reveló qué lección de vida le enseñó el fútbol desde su infancia. La estrella de 39 años afirma que el ser humano experimenta más derrotas que victorias, y que fue precisamente este proceso el que lo formó como persona y como jugador.

En un momento en que Argentina llega a la final de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva, estas palabras de Messi adquieren un significado especial.

El fútbol era diversión, no presión

Messi recordó que de niño jugaba al fútbol sin pensar en resultados ni en grandes objetivos.

«Desde pequeños jugábamos al fútbol con mucha pasión y entusiasmo: en la escuela, en la calle, en nuestro barrio. Nunca pensábamos en la presión», dijo durante el evento Fanatics Fest.

Destacó que el fútbol era inicialmente un simple juego y una forma de pasar tiempo con amigos. Más tarde, se convirtió en la profesión que definió toda la vida de Messi.

«No siempre se puede ganar»

El capitán argentino enfatizó que el fútbol es un juego colectivo y que el rival también entra al campo con el mismo objetivo.

«El fútbol es un deporte de equipo, el rival también quiere ganar siempre. No siempre se puede ganar», declaró Messi.

En su opinión, aceptar la derrota y seguir adelante es una de las cualidades más importantes en el deporte.

¿Cómo cambiaron a Messi las derrotas?

Lionel Messi dijo que entendió muy pronto que en la vida de una persona hay más dificultades que éxitos.

«Entendí muy pronto que uno conoce más derrotas que victorias. Eso me ayudó a formarme como persona y como jugador», afirmó.

Aunque Messi ha ganado numerosos trofeos a lo largo de su carrera, también ha sufrido duras derrotas y fracasos en finales con la selección nacional. Pero no dejó de luchar y, más tarde, alcanzó los mayores éxitos con Argentina.

Se avecina otra final histórica

La selección argentina se enfrentará a España el 19 de julio en la final de la Copa del Mundo.

Esta será la segunda final mundialista consecutiva para los argentinos. Ahora, Messi debe demostrar una vez más en el escenario más grande la lección que aprendió de niño: las derrotas pueden ser muchas, pero la lucha por la próxima victoria nunca se detiene.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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