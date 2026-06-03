Lada Niva Travel recibe el motor más potente del Lada Vesta

AvtoVAZ ha ensamblado experimentalmente un Lada Niva Travel único equipado con el motor VAZ-21179 Evo de 122 CV derivado del Lada Vesta, construido bajo pedido especial. Para instalar este tren motriz, los ingenieros tuvieron que adaptarlo a una disposición longitudinal. Ixbt.com informa al respecto. informa .

Exteriormente, este Lada Niva Travel es casi indistinguible de la versión estándar de 90 CV; todos los cambios principales se han realizado bajo el capó. Estructuralmente, tal solución fue factible porque el motor base VAZ-11184 de 90 CV ya consistía en una combinación del bloque VAZ-21179 y la culata VAZ-11182.

La transmisión del vehículo se mantiene estándar, con una caja de cambios manual mejorada de cinco velocidades. Sin embargo, las fuentes indican que actualmente no hay planes para la producción en serie de esta versión de alto rendimiento.

La razón principal es económica: el motor de 90 CV permite evitar impuestos especiales y requiere modificaciones mínimas en la transmisión. La unidad de 122 CV, sin embargo, sería costosa para el fabricante y podría introducir complicaciones técnicas adicionales debido al mayor par motor.

Recordemos que AvtoVAZ detuvo anteriormente la producción de versiones antiguas del Lada Niva Travel con el motor de 1,7 litros y 83 CV. Actualmente, solo los modelos actualizados de 90 CV salen de la línea de ensamblaje.