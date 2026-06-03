Alianza entre Stellantis y JLR: Nueva estrategia para el mercado estadounidense

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Alianza entre Stellantis y JLR: Nueva estrategia para el mercado estadounidense

Una de las noticias más sensacionales se anunció en el Día del Inversor de Stellantis celebrado el 21 de mayo. El gigante automotriz, que agrupa 14 marcas, reveló una alianza con JLR (Jaguar Land Rover) para desarrollar productos y tecnologías dirigidos al mercado estadounidense, según Autocar.co.uk. informa .

A través de esta asociación estratégica, las partes tienen como objetivo reducir los costos de los productos y optimizar los procesos tecnológicos. Sin embargo, los ejecutivos no revelaron detalles tras el comunicado oficial, lo que provocó numerosas especulaciones en el mundo del automóvil.

Los expertos debaten activamente sobre cómo podría ser esta colaboración. Algunos analistas especulan que podríamos ver futuros modelos de Land Rover basados en plataformas de Jeep.

El mercado estadounidense es de vital importancia para JLR. Se espera que la alianza con Stellantis ayude a la marca británica a fortalecer su posición en el mercado americano y a utilizar las capacidades de producción de manera más eficiente.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» editor

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