El Liverpool está a punto de fichar a una nueva estrella sudamericana

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El Liverpool está a punto de fichar a una nueva estrella sudamericana

El club inglés Liverpool continúa buscando jóvenes talentos prometedores en el mercado de fichajes. Los 'Reds' están muy cerca de cerrar el traspaso de Samuel Martinez, de 17 años, jugador del Atlético Nacional de Colombia. Este acuerdo es parte de la estrategia del club para construir los cimientos del futuro. Así lo informa Goal.com informa .

Según The Athletic, el Liverpool pagará aproximadamente 750 000 libras esterlinas por el joven talento colombiano. Samuel Martinez ya ha visitado Merseyside y ha completado los últimos trámites del traspaso. Sin embargo, no debutará de inmediato en la Premier League.

Según los términos del acuerdo, Martinez permanecerá en el Atlético Nacional hasta el próximo verano. La directiva del Liverpool prefirió que el jugador continúe su desarrollo en un entorno familiar. Al mismo tiempo, los expertos del club inglés supervisarán sus entrenamientos y su estado físico a distancia.

¿Cómo llamó la atención de los ojeadores?

Samuel Martinez llamó la atención de los ojeadores del Liverpool con sus brillantes actuaciones en el Campeonato Sudamericano Sub-17 celebrado en abril de este año. Durante el torneo, se convirtió en el líder de la selección juvenil de Colombia y contribuyó significativamente a la victoria en la final contra Argentina. Fue precisamente este éxito en el torneo lo que hizo que los grandes clubes europeos se fijaran en él.

Varios expertos experimentados del club trabajaron arduamente en este traspaso, incluidos el jefe de ojeadores en Sudamérica, Fernando Troiani, y el director de talento global, Matt Newberry. Gracias a sus esfuerzos, el club de Merseyside logró superar a otros equipos en la competencia.

Recientemente, el Liverpool ha estado reclutando jóvenes talentos de todo el mundo para fortalecer su academia. Los fichajes del defensa senegalés Mor Talla Ndiaye en enero y de Ifeanyi Ndukwe desde Austria también demuestran los planes a largo plazo del club. Se espera que Samuel Martinez sea el próximo eslabón importante de esta cadena.

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