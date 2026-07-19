Última batalla por el bronce: Se anuncian las alineaciones de Francia e Inglaterra

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Última batalla por el bronce: Se anuncian las alineaciones de Francia e Inglaterra

Tras perder el sueño del título en la Copa Mundial 2026, las selecciones de Francia e Inglaterra saltan al campo para cerrar el torneo con una medalla. En el duelo por el bronce, ambos entrenadores han realizado varios cambios inesperados en sus alineaciones titulares.

El encuentro comenzará en la madrugada del 19 de julio a las 02:00, hora de Taskent.

Ambos equipos fueron eliminados en semifinales

La selección francesa se enfrentó a España en semifinales y perdió 0-2. Aunque los pupilos de Didier Deschamps generaron ocasiones, no pudieron aprovecharlas.

Inglaterra, por su parte, disputó un partido intenso contra la vigente campeona del mundo, Argentina. Thomas Tuchel vio cómo su equipo caía 1-2, quedándose fuera de la gran final.

Ahora, ambas selecciones buscarán terminar el Mundial con una victoria y la medalla de bronce.

Mbappé liderará el ataque francés

En el once titular de Francia, Mike Maignan protegerá la portería. La línea defensiva está formada por Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix y Théo Hernandez.

En el mediocampo y el ataque actuarán Rayan Cherki, Adrien Rabiot, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery y Michael Olise. La principal esperanza de gol del equipo Kylian Mbappé sigue siendo la referencia.

Alineación de Francia:

  • Maignan, Gusto, Konaté, Lacroix, Hernandez, Cherki, Rabiot, Doué, Zaïre-Emery, Olise, Mbappé.

Tuchel confía en Ivan Toney para el ataque

Dean Henderson defenderá la portería inglesa. En la línea defensiva saldrán Jarell Quansah, Ezri Konsa, Djed Spence y Marc Guéhi.

En el mediocampo actuarán Morgan Rogers, Declan Rice y Eberechi Eze. En las bandas jugarán Bukayo Saka y Marcus Rashford, mientras que la responsabilidad de delantero centro recae en Ivan Toney.

Alineación de Inglaterra:

  • Henderson, Quansah, Konsa, Spence, Guéhi, Rogers, Rice, Eze, Saka, Rashford, Ivan Toney.

Mundial 2026. Partido por el tercer puesto

Francia — Inglaterra

Fecha: 19 de julio
Hora de inicio: 02:00, hora de Taskent

El partido por el bronce puede parecer un consuelo para los equipos que no llegaron a la final. Pero Inglaterra busca un resultado histórico y Francia quiere despedir a Didier Deschamps con una victoria.

¿La pregunta clave es si la Francia de Mbappé se impondrá o si el renovado equipo de Tuchel llevará el bronce a Inglaterra?

FranciaInglaterraKylian MbappéThomas TuchelArgentina
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Shuhrat Razzakov
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