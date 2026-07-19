Sobolev salva al Zenit en el último minuto: ¡El Zenit es campeón de la Supercopa de Rusia!

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Sobolev salva al Zenit en el último minuto: ¡El Zenit es campeón de la Supercopa de Rusia!

El partido por la Supercopa de Rusia se convirtió en un auténtico drama futbolístico. El Spartak estuvo cerca de la victoria hasta los últimos segundos del tiempo reglamentario, pero Aleksandr Sobolev primero empató el marcador y luego anotó el penalti decisivo en la tanda final.

Tras finalizar el encuentro 1-1, el Zenit ganó 4-2 en la tanda de penaltis, conquistando la décima Supercopa de Rusia de su historia.

El Spartak abrió el marcador primero

En el minuto 25 del partido disputado en el Sovkombank Arena de Nizhni Nóvgorod, Christopher Martins adelantó a los moscovitas.

Después de eso, el Spartak mantuvo su ventaja mínima durante mucho tiempo. Cuando el tiempo reglamentario llegaba a su fin y los «rojiblancos» estaban a un paso de ganar el trofeo, la situación cambió drásticamente.

Sobolev castigó a su antiguo equipo en los últimos segundos

En el minuto 90+9, el Zenit obtuvo un penalti. Aleksandr Sobolev, frente al balón, aprovechó la oportunidad para poner el 1-1 en el marcador.

En la tanda de penaltis para decidir al ganador, el delantero de San Petersburgo también puso el punto final. Los jugadores del Zenit anotaron cuatro lanzamientos, mientras que el Spartak falló dos oportunidades — 4-2.

Supercopa de Rusia — 2026

Zenit — Spartak 1-1
Tanda de penaltis — 4-2

Goles: Christopher Martins, 25' — Aleksandr Sobolev, 90+9', penalti.

El Zenit estableció un nuevo récord

Este trofeo fue el décimo título del Zenit en la historia de la Supercopa de Rusia. El equipo de San Petersburgo mejoró aún más su propio récord en esta competición.

El equipo ganó la Supercopa en 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2026. Por su parte, el Spartak perdió su quinta final — los moscovitas solo ganaron este trofeo en 2017.

El Zenit también cuenta con un trofeo similar de la época de la URSS: los de Leningrado ganaron la Copa de la Temporada en 1985.

El choque entre el campeón y el ganador de la Copa

El Zenit participó en la Supercopa como campeón de Rusia 2025/26. El equipo de Sergey Semak terminó la temporada en primer lugar con 68 puntos, ganando el campeonato nacional por undécima vez.

El Spartak llegó a la final como ganador de la Copa de Rusia. Los moscovitas empataron 1-1 contra el Krasnodar en la Superfinal y ganaron 4-3 en la tanda de penaltis.

Pero esta vez, la suerte le dio la espalda al Spartak en los penaltis. El Zenit rescató una final casi perdida en los últimos segundos y comenzó la nueva temporada con un trofeo histórico.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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