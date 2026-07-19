El famoso diario portugués « A Bola » publicó un ranking de 23 futbolistas que no cumplieron con las expectativas en el Mundial 2026. Este anti-ranking incluye a las estrellas más brillantes del fútbol mundial, entre ellas el capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, el delantero brasileño Neymar y el centrocampista inglés Declan Rice.

Zamin.uz presenta la lista completa de jugadores que no pudieron justificar la confianza de los aficionados y expertos durante el torneo.

Los 23 jugadores que no estuvieron a la altura:

Según el diario « A Bola », la lista de los jugadores más decepcionantes del Mundial 2026 es la siguiente:

Fernando Muslera (Uruguay)

Joshua Kimmich (Alemania)

Joško Gvardiol (Croacia)

Gabriel Magalhães (Brasil)

Piero Hincapié (Ecuador)

Federico Valverde (Uruguay)

Jamal Musiala (Alemania)

Bruno Fernandes (Portugal)

Leroy Sané (Alemania)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Son Heung-min (Corea del Sur)

Manuel Neuer (Alemania)

Declan Rice (Inglaterra)

Scott McTominay (Escocia)

Orkun Kökçü (Turquía)

Bernardo Silva (Portugal)

Antoine Semenyo (Ghana)

Kenan Yıldız (Turquía)

Neymar (Brasil)

Arda Güler (Turquía)

Viktor Gyökeres (Suecia)

Jérémy Doku (Bélgica)

Raphinha (Brasil)

Representación por selecciones: ¿Qué países tienen más decepciones?

Según el ranking publicado, el país con más representantes que fracasaron en el torneo fue Alemania — 4 jugadores alemanes aparecen en la lista.

Las estadísticas para los demás países se distribuyeron de la siguiente manera:

Portugal, Brasil y Turquía — 3 jugadores cada uno;

Uruguay — 2 jugadores;

Para el resto de los países, un representante fue incluido en la lista.

Se acerca la final: la lucha por el título del Mundial 2026

La final del Mundial 2026, que definirá al mejor equipo del mundo, se llevará a cabo el 19 de julio. En el partido decisivo, España y Argentina se enfrentarán en el campo.

Cabe recordar que Argentina defiende su título como vigente campeón del mundo, mientras que la selección de España no ha perdido ni un solo partido durante este torneo.