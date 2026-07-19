Explosión en el mercado de fichajes: Chelsea ficha a Morgan Rogers por una cifra récord

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Explosión en el mercado de fichajes: Chelsea ficha a Morgan Rogers por una cifra récord

El Chelsea de Londres ha cerrado uno de los acuerdos más impactantes del mercado de verano. Los «Blues» han llegado a un acuerdo para el traspaso del centrocampista del Aston Villa, Morgan Rogers. Se espera que este acuerdo establezca cifras récord no solo para el club, sino para todo el fútbol inglés. Otro equipo londinense, el Arsenal, también participó activamente en el proceso, pero al final el jugador eligió la opción de Stamford Bridge. Así lo informa Goal.com .

Según The Athletic, el valor del acuerdo entre el Chelsea y el Aston Villa asciende a 117 millones de libras esterlinas. Esta suma convierte a Morgan Rogers en el jugador más caro de la historia del club. Hasta ahora, el récord pertenecía a Enzo Fernández, fichado en 2023 por 106 millones de libras. Además, este traspaso también superó el récord británico de 116 millones de libras pagado por el Manchester City por Elliot Anderson.

El factor Xabi Alonso y los detalles del contrato

El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, jugó un papel fundamental en la decisión del jugador de 23 años, internacional con Inglaterra. Se informa que el técnico, que triunfó con el Bayer Leverkusen, habló personalmente con el futbolista y logró convencerlo de los planes futuros del club. Se ha llegado a un acuerdo personal por un contrato de larga duración hasta 2032, con opción a un año más.

Morgan Rogers alcanzó el estatus de estrella en el Aston Villa. Disputó 125 partidos con el club de Birmingham, anotando 31 goles y dando 29 asistencias. Especialmente en la temporada 2025-26, registró 14 goles y 12 asistencias, siendo la figura clave en la conquista de la Europa League y la clasificación a la Champions League por parte de su equipo.

Un gran beneficio financiero para el Aston Villa

Además del Aston Villa, el Middlesbrough también obtendrá un gran beneficio de este traspaso. Resulta que cuando Rogers fue fichado por solo 7 millones de libras en 2024, se incluyó una cláusula del 20% de la plusvalía por una futura venta. El equipo de Unai Emery ya ha comenzado a destinar los fondos a reforzar la plantilla. El club ya ha incorporado a jugadores como Johan Manzambi y Joao Gomes.

Actualmente, el jugador está participando en la Copa del Mundo con la selección de Inglaterra. Fue titular en los partidos contra Panamá y Argentina y asistió en el gol marcado por Anthony Gordon en las semifinales. Según Goal.com, una vez que Rogers termine sus compromisos internacionales, pasará el reconocimiento médico el lunes y será presentado oficialmente como jugador del Chelsea.

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