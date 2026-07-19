Michael Olise hace historia en un partido dramático de 10 goles

La selección de Francia terminó el Mundial 2026 sin medallas, pero Michael Olise abrió una nueva página en la historia de las Copas del Mundo. En el partido por el tercer puesto contra Inglaterra, el extremo de 24 años dio dos asistencias, superando el récord de Pelé que se mantuvo por más de medio siglo.

Olise se convirtió en el primer jugador en registrar siete asistencias en una sola Copa del Mundo. De esta manera, el futbolista francés superó a la leyenda brasileña, quien había dado seis asistencias en el Mundial de 1970.

Los goles de Mbappé llevaron a Olise a la historia

Francia perdía 0-4 ante Inglaterra tras la primera mitad. Tras el descanso, el equipo de Didier Deschamps intensificó su presión sobre la portería rival.

Olise, en el minuto 48, Kylian Mbappédio la asistencia para su primer gol. En el minuto 66, su conexión volvió a funcionar, permitiendo a Francia recortar el marcador a 4-3. Esto llevó a Olise a su séptima asistencia en el torneo.

El balance de Olise en el Mundial 2026:

7 asistencias;

un nuevo récord en un Mundial;

5 asistencias dadas a Mbappé.

Según Opta, que un jugador dé cinco asistencias a un mismo compañero en una sola Copa del Mundo es también el mejor registro desde 1966.

El récord de 56 años de Pelé fue superado

Las estadísticas de asistencias en los Mundiales se contabilizan oficialmente desde 1966. Durante este periodo, las seis asistencias de Pelé en el Mundial de 1970 habían sido el récord absoluto.

En aquel torneo celebrado en México, Pelé fue clave para que Brasil se coronara campeón. Olise, 56 años después, estableció una nueva cima con siete asistencias.

Curiosamente, antes de las semifinales, Olise tenía cinco asistencias. No pudo sumar ninguna contra España, pero en el partido por el bronce, asistió dos veces a sus compañeros, rompiendo el récord de una sola vez.

El resultado histórico no alcanzó para el bronce

A pesar de la gran remontada en la segunda parte, Francia no pudo salvar el encuentro. Inglaterra ganó finalmente 6-4 y se llevó la medalla de bronce. Fue el partido por el tercer puesto más goleador en la historia de los Mundiales.

A pesar de la derrota, Olise quedó en la historia como uno de los jugadores más brillantes del torneo. Sus siete asistencias serán la nueva meta en futuros Mundiales.

Francia se quedó sin bronce, pero a sus 24 años, Olise demostró al fútbol mundial que no es solo un extremo, sino uno de los mejores creadores de juego de la nueva generación.