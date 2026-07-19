Mbappé supera a Messi: ¿cuánto durará el nuevo récord?

La medalla de bronce del Mundial 2026 fue para Inglaterra, pero el resultado histórico más importante de este increíble partido de 10 goles, Kylian Mbappélo protagonizó. El capitán de Francia anotó dos veces y se convirtió en el nuevo máximo goleador histórico de los Mundiales.

Sin embargo, el destino de este récord aún no está decidido, ya que Lionel Messi tiene una oportunidad más en la final contra España.

Una remontada histórica iniciada en la segunda parte

Francia perdía 0-4 ante Inglaterra tras el primer tiempo. Mbappé marcó el primer gol de su equipo en el minuto 48 y, en el minuto 66, volvió a batir la portería inglesa con un zurdazo.

Aunque estos dos goles metieron a Francia de nuevo en el partido, los pupilos de Didier Deschamps no pudieron empatar. Inglaterra ganó 6-4 y se llevó el bronce del Mundial 2026.

22 goles en 22 partidos: Mbappé en la cima

A sus 27 años, la cifra de goles de Mbappé en los Mundiales alcanzó los 22. Logró este hito en solo 22 partidos, convirtiéndose en el máximo artillero de la historia de las Copas del Mundo.

El delantero francés superó la marca de 21 goles de Lionel Messi. El capitán argentino logró esa cifra en 33 encuentros.

El registro de Mbappé en los Mundiales:

Mundial 2018 — 4 goles;

Mundial 2022 — 8 goles;

Mundial 2026 — 10 goles.

De esta forma, alcanzó la fantástica cifra de un promedio de un gol por partido a lo largo de tres Mundiales.

El principal candidato a la Bota de Oro

Al elevar su cuenta a 10 goles en el Mundial 2026, Mbappé se convirtió en el líder solitario de la carrera por el máximo goleador. Aventaja por dos tantos a Messi, quien suma 8 goles antes de la final.

La estrella francesa no ocultó su satisfacción por el récord, pero subrayó que el resultado colectivo era más importante para él.

«Preferiría jugar la final de mañana antes que ser el máximo goleador. Es bueno para el legado, pero no es lo primero que tengo en mente ahora», dijo Mbappé.

El récord podría cambiar de nuevo en la final

Mbappé es actualmente el poseedor absoluto del récord en los Mundiales. Sin embargo, Messisi marca un gol en la final contra España, igualará al francés, y si anota un doblete, recuperará el récord para sí mismo.

Por lo tanto, la última palabra en la carrera histórica de goleadores de los Mundiales aún no se ha dicho. Mbappé cumplió su parte; ahora le toca a Messi en la final.

Inglaterra se lleva el bronce y Mbappé hace historia

Bukayo Saka anotó un hat-trick para Inglaterra. El encuentro se convirtió en el partido por el tercer puesto más prolífico de la historia de los Mundiales y el más goleador desde 1982.

Francia se quedó sin bronce, pero Mbappé logró uno de los récords individuales más prestigiosos del fútbol. Ahora la intriga es: ¿durará este resultado más de un día?