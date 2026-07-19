Mbappé supera a Messi: ¿cuánto durará el nuevo récord?

·238·Deportes
Mbappé supera a Messi: ¿cuánto durará el nuevo récord?

La medalla de bronce del Mundial 2026 fue para Inglaterra, pero el resultado histórico más importante de este increíble partido de 10 goles, Kylian Mbappélo protagonizó. El capitán de Francia anotó dos veces y se convirtió en el nuevo máximo goleador histórico de los Mundiales.

Sin embargo, el destino de este récord aún no está decidido, ya que Lionel Messi tiene una oportunidad más en la final contra España.

Una remontada histórica iniciada en la segunda parte

Francia perdía 0-4 ante Inglaterra tras el primer tiempo. Mbappé marcó el primer gol de su equipo en el minuto 48 y, en el minuto 66, volvió a batir la portería inglesa con un zurdazo.

Aunque estos dos goles metieron a Francia de nuevo en el partido, los pupilos de Didier Deschamps no pudieron empatar. Inglaterra ganó 6-4 y se llevó el bronce del Mundial 2026.

22 goles en 22 partidos: Mbappé en la cima

A sus 27 años, la cifra de goles de Mbappé en los Mundiales alcanzó los 22. Logró este hito en solo 22 partidos, convirtiéndose en el máximo artillero de la historia de las Copas del Mundo.

El delantero francés superó la marca de 21 goles de Lionel Messi. El capitán argentino logró esa cifra en 33 encuentros.

El registro de Mbappé en los Mundiales:

  • Mundial 2018 — 4 goles;

  • Mundial 2022 — 8 goles;

  • Mundial 2026 — 10 goles.

De esta forma, alcanzó la fantástica cifra de un promedio de un gol por partido a lo largo de tres Mundiales.

El principal candidato a la Bota de Oro

Al elevar su cuenta a 10 goles en el Mundial 2026, Mbappé se convirtió en el líder solitario de la carrera por el máximo goleador. Aventaja por dos tantos a Messi, quien suma 8 goles antes de la final.

La estrella francesa no ocultó su satisfacción por el récord, pero subrayó que el resultado colectivo era más importante para él.

«Preferiría jugar la final de mañana antes que ser el máximo goleador. Es bueno para el legado, pero no es lo primero que tengo en mente ahora», dijo Mbappé.

El récord podría cambiar de nuevo en la final

Mbappé es actualmente el poseedor absoluto del récord en los Mundiales. Sin embargo, Messisi marca un gol en la final contra España, igualará al francés, y si anota un doblete, recuperará el récord para sí mismo.

Por lo tanto, la última palabra en la carrera histórica de goleadores de los Mundiales aún no se ha dicho. Mbappé cumplió su parte; ahora le toca a Messi en la final.

Inglaterra se lleva el bronce y Mbappé hace historia

Bukayo Saka anotó un hat-trick para Inglaterra. El encuentro se convirtió en el partido por el tercer puesto más prolífico de la historia de los Mundiales y el más goleador desde 1982.

Francia se quedó sin bronce, pero Mbappé logró uno de los récords individuales más prestigiosos del fútbol. Ahora la intriga es: ¿durará este resultado más de un día?

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Por qué Del Bosque no comparó al equipo campeón de 2010 con el actual?¿Por qué Del Bosque no comparó al equipo campeón de 2010 con el actual?Ayer, 23:10Capello nombra a tres genios y evalúa a Lamine YamalCapello nombra a tres genios y evalúa a Lamine YamalAyer, 23:04Rodri advierte a sus compañeros antes de la finalRodri advierte a sus compañeros antes de la finalAyer, 22:59Messi o Yamal: anunciadas las alineaciones para la final del Mundial 2026Messi o Yamal: anunciadas las alineaciones para la final del Mundial 2026Ayer, 22:53El judo uzbeko domina Asia: 20 medallas ganadas en AmánEl judo uzbeko domina Asia: 20 medallas ganadas en AmánAyer, 21:11Transmisión en vivo del partido España contra ArgentinaTransmisión en vivo del partido España contra ArgentinaAyer, 20:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol