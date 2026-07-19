Inglaterra derrota a Francia y obtiene el tercer lugar en la Copa Mundial 2026

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Inglaterra derrota a Francia y obtiene el tercer lugar en la Copa Mundial 2026

El partido por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia e Inglaterra fue intenso y lleno de goles. El encuentro finalizó con un marcador de 6-4 a favor de Inglaterra.

Por parte de Francia, Kylian Mbappé anotó un doblete en los minutos 48 y 66. Bradley Barcola marcó en el minuto 54 y Ousmane Dembélé en el 90+6.

Los goles de Inglaterra fueron obra de Declan Rice en el minuto 3, Ezri Konsa en el 18, y Bukayo Saka en los minutos 37, 45+1 y 87. Jude Bellingham anotó otro gol en el minuto 90+8. De esta manera, Saka logró un triplete en el partido.

En las estadísticas, los equipos igualaron en disparos, con 18 intentos cada uno. Inglaterra superó a Francia en tiros a puerta por 10-9.

Los ingleses también dominaron la posesión con un 55 %, frente al 45 % de Francia. Inglaterra completó 475 pases y Francia 414. La precisión de pase fue del 92 % para ambos equipos.

En cuanto a las faltas, Francia cometió 13 y Inglaterra 7. No se mostraron tarjetas amarillas ni rojas. Ambos equipos registraron 3 fueras de juego. Inglaterra dominó los tiros de esquina 4-3.

Tras este resultado, Inglaterra se adjudicó el tercer lugar en la Copa Mundial 2026, mientras que Francia finalizó el torneo en la cuarta posición.

InglaterraFranciaBukayo SakaKylian MbappéJude BellinghamFIFA 2026
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