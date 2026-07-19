Bukayo Saka rompe un récord de 60 años: Inglaterra regresa con el bronce

El partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo se convirtió en un espectáculo que quedará en la historia del fútbol. Inglaterra derrotó a Francia por 6-4, y Bukayo Saka anotó un hat-trick, logrando un resultado único desde el legendario Geoff Hurst.

Esta victoria otorgó a los ingleses su primera medalla mundialista desde 1966. Saka fue el protagonista principal del dramático encuentro con 10 goles.

Saka sacudió a Francia en la primera parte

Inglaterra comenzó el encuentro con gran intensidad, marcando cuatro goles sin respuesta antes del descanso. Saka anotó su primer gol en el minuto 37 y, en el tiempo añadido de la primera parte, volvió a batir la portería de Mike Maignan.

Declan Rice y Ezri Konsa también marcaron en la primera mitad. Así, los pupilos de Thomas Tuchel se fueron al descanso con una ventaja contundente de 4-0.

En la segunda parte, Francia liderada por Kylian Mbappé inició una gran remontada. Sin embargo, Saka convirtió un penalti en el minuto 87 para completar su hat-trick. Más tarde, Jude Bellingham marcó el sexto gol de Inglaterra — 6-4.

El segundo jugador después de Hurst

Saka se convirtió en el segundo jugador en la historia de la selección inglesa en marcar un hat-trick en una fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

Hasta ahora, solo Geoff Hurst había logrado este resultado. En la final del Mundial de 1966, marcó tres goles contra la República Federal de Alemania, dando a Inglaterra su único título mundial.

Uno de los goles de Hurst en la prórroga sigue siendo uno de los episodios más polémicos de la historia del fútbol. El balón golpeó el travesaño, cayó cerca de la línea y el árbitro concedió el gol. Ese famoso episodio entró en la historia como el «gol fantasma».

6-4 — un nuevo récord del Mundial

El duelo entre Inglaterra y Francia se convirtió en el partido más prolífico en la historia de los encuentros por el tercer puesto.

El récord anterior pertenecía al partido de 1958 en el que Francia venció a Alemania Occidental por 6-3. En el encuentro de Miami, los equipos marcaron un total de 10 goles, superando un registro de 68 años. Además, fue el primer partido de la Copa del Mundo desde 1982 con 10 o más goles.

Inglaterra vuelve a ganar una medalla desde 1966

Inglaterra se había quedado con el cuarto puesto en sus dos semifinales anteriores, en 1990 y 2018. La victoria sobre Francia le dio al equipo su mejor resultado desde el campeonato de 1966.

La medalla de bronce no sustituye al título mundial. Pero tras la dolorosa derrota en semifinales ante Argentina, los ingleses lograron terminar el torneo con una victoria y poner fin a 60 años sin medallas.

Bukayo Saka se convirtió en una sola noche en autor de un hat-trick y en el primer jugador inglés después de Hurst en marcar tres goles en una fase eliminatoria mundialista. El partido por el bronce suele llamarse «el encuentro que nadie quiere jugar», pero Saka lo convirtió en una de las noches más inolvidables de su carrera.