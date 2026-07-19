Una cría de tapir en peligro de extinción es presentada al público por primera vez en Płock, Polonia

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Una cría de tapir en peligro de extinción es presentada al público por primera vez en Płock, Polonia

Ha nacido una rara cría de tapir malayo en el zoológico de Płock, Polonia. Este es el primer caso registrado en los zoológicos del país.

La cría de tapir nació el 17 de junio. Sin embargo, la administración no se apresuró a anunciar la noticia, ya que el personal esperaba a que superara el difícil periodo inicial. Tras unas semanas, el pequeño fue llevado al recinto exterior junto a su madre, Krissa.

El tapir malayo es una especie en peligro de extinción. Se estima que quedan menos de 2.500 tapirs adultos viviendo en estado salvaje en el sudeste asiático.

En el último año, solo han nacido 7 crías de este tipo en zoológicos de todo el mundo, 3 de ellas en Europa. Por ello, el nacimiento en Płock es un resultado importante para el programa internacional de cría.

Los padres de la cría fueron trasladados a Płock desde dos zoológicos diferentes de los Países Bajos. La madre tiene 5 años y el padre 3. La gestación duró 13 meses y 10 días.

El tapir recién nacido pesaba 10,5 kilogramos. Actualmente, su peso ha alcanzado casi los 30 kilogramos.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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