Oppo, Realme y OnePlus se fusionan: se anuncian cambios estratégicos

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Oppo, Realme y OnePlus se fusionan: se anuncian cambios estratégicos

Oppo, uno de los líderes del mercado de smartphones, ha anunciado una reforma fundamental en las operaciones de sus submarcas, Realme y OnePlus. El objetivo principal de esta reestructuración a gran escala es optimizar las operaciones, reducir las funciones redundantes y permitir que cada marca se centre en sus puntos fuertes en el mercado global. Así lo informa la publicación Ixbt.com basándose en información oficial. Sobre esto, Ixbt.com informa que.

Según la nueva estrategia, la marca Realme se centrará ahora casi exclusivamente en los mercados internacionales. Esto significa que el lanzamiento de nuevos productos y las actualizaciones de software estarán destinados principalmente a los usuarios extranjeros, incluidos los mercados de Uzbekistán y los países vecinos. El desarrollo y la promoción de productos bajo la marca Realme en el mercado interno chino se suspenderán temporalmente.

Distribución de mercados y nuevas direcciones

A diferencia de Realme, la marca OnePlus centrará su atención principal en el mercado interno chino. Aunque la empresa seguirá apoyando a los usuarios en la India, se espera que deje de lanzar nuevos smartphones en los mercados de Europa y América del Norte. Esta clara división del trabajo servirá para reducir la competencia mutua entre las marcas del grupo BBK Electronics.

El aspecto más interesante de estos cambios se refiere al software. En el futuro, los dispositivos Realme y OnePlus de todo el mundo pasarán a utilizar la interfaz ColorOS desarrollada por Oppo. Oppo tiene como objetivo unificar sus tres principales interfaces de Android — ColorOS, OxygenOS y realme UI — en una plataforma única.

Ecosistema unificado y futuro del software

Se ha informado que todos los dispositivos OnePlus activos migrarán completamente al sistema ColorOS a partir de la versión Android 17. En el futuro, se espera que todos los nuevos smartphones lanzados bajo las tres marcas vengan equipados de fábrica con la interfaz ColorOS. Esto permitirá a los usuarios recibir actualizaciones del sistema más rápidamente y aprovechar las ventajas de un ecosistema unificado.

En el mercado de smartphones de Uzbekistán, la marca Realme ocupa una posición sólida con sus modelos asequibles y de alto rendimiento. El enfoque de la empresa en el mercado internacional podría significar para los consumidores locales una llegada más rápida de nuevos modelos y una mejora en la calidad del soporte técnico. Para los entusiastas de OnePlus, la decisión de salir del mercado europeo podría suponer, en el futuro, algunas dificultades para encontrar dispositivos en versión global.

Este movimiento estratégico permitirá a Oppo ahorrar recursos y competir de manera más efectiva contra gigantes como Apple y Samsung. La especialización de las marcas y la unificación del software podrían cambiar el equilibrio de poder en el mercado de smartphones en los próximos años.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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