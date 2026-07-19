Copa del Mundo: 10 goles marcados en el partido entre Inglaterra y Francia

En el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo, la selección de Inglaterra venció a Francia por 6-4, asegurándose la medalla de bronce. Este encuentro fue registrado como la "final de consolación" más prolífica en la historia del torneo. Los ingleses, bajo la dirección de Thomas Tuchel, demostraron haberse recuperado de su derrota en semifinales. Así lo informa Goal.com informa .

El partido comenzó de manera muy exitosa para Inglaterra. En los primeros minutos, Declan Rice batió la portería de Mike Maignan con un disparo desde 23 metros. Este gol dio confianza adicional a un equipo que fue criticado por Argentina en las semifinales. En el minuto 20, tras un tiro de esquina ejecutado por Rice, Ezri Konsa cabeceó el balón a la red para poner el 2-0.

El resto de la primera parte fue el escenario de Bukayo Saka. La estrella del Arsenal aprovechó primero un error del portero en un contraataque y, justo antes del descanso, anotó el cuarto gol tras recibir un pase de Eberechi Eze y superar a los defensas rivales. De esta forma, los ingleses se fueron al descanso con una amplia ventaja.

Kylian Mbappé y un récord histórico

En la segunda mitad, la selección de Francia intentó cambiar el rumbo del partido por completo. Kylian Mbappé redujo la distancia tras un contraataque rápido. Poco después, Bradley Barcola marcó el segundo gol y Michael Olise asistió a Mbappé para el tercero. El marcador se puso 4-3, dejando a Inglaterra en una situación complicada.

Gracias a su segundo gol en este partido, Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. Su cuenta goleadora llegó a 22, superando el récord de Lionel Messi (21 goles). Además, con 10 goles, Mbappé se puso a la cabeza en la carrera por la "Bota de Oro" del torneo. Michael Olise igualó el récord legendario de Pelé al realizar 6 asistencias en un solo torneo.

Sin embargo, Francia no pudo aprovechar las oportunidades para igualar el marcador. Después de que Olise desperdiciara dos ocasiones claras, Inglaterra marcó dos goles más para asegurar la victoria final por 6-4. Según Goal.com, este partido fue una verdadera fiesta para los aficionados y culminó con la primera medalla de Thomas Tuchel al frente de la selección inglesa.