Lamine Yamal ha prometido no afeitarse durante un mes si la selección española se proclama campeona. El joven futbolista también ha mencionado que está preparando un regalo especial para sus seguidores.

Según sus palabras, si España gana el trofeo del torneo, regalará auriculares Beats a 100 de sus seguidores.

Esta promesa ha despertado gran interés entre los aficionados españoles antes de la final. Yamal ha sido el centro de atención en el equipo de España durante el Mundial 2026, y cada una de sus apariciones es objeto de debate antes del partido decisivo.

España se enfrentará a Argentina en la final. Para Yamal, este encuentro tiene una importancia especial, no solo por el título colectivo, sino también por la promesa hecha a sus fans.