El crossover Lada Azimut presentado en la exposición PMEF-2026

AvtoVAZ ha presentado oficialmente la versión de preproducción de su nuevo crossover Lada Azimut. Construido sobre la plataforma modernizada del Lada Vesta, se espera que este nuevo modelo entre en producción en septiembre de este año. Según los planes, los primeros vehículos se entregarán a los concesionarios antes de finales de año. Ixbt.com informa al respecto. noticias informa.

Al inicio de las ventas, el crossover se ofrecerá con dos opciones de tren motriz. La versión base cuenta con un motor actualizado de 1.8 litros y 132 CV, asociado a una transmisión CVT WLY. Además, se pondrá a disposición de los compradores una variante equipada con un motor de 1.6 litros y 120 CV, junto con una caja de cambios manual de 6 velocidades.

En el futuro, se planea ampliar la gama de modelos con una modificación equipada con un motor turboalimentado de 150 CV y una caja de cambios automática clásica. En cuanto a dimensiones, el Lada Azimut pertenece al segmento de los SUV compactos: el vehículo tiene una longitud de 4416 mm y una distancia entre ejes de 2675 mm.

El equipamiento base del crossover incluye óptica LED, un cuadro de instrumentos digital con dos pantallas de 10 pulgadas, cámara de visión trasera y sistema de monitoreo de presión de neumáticos. Las versiones superiores ofrecerán techo panorámico, climatizador bizona, cargador inalámbrico para smartphones, portón trasero eléctrico y sistema de cámaras de 360 grados.