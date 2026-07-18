Scaloni elogia a Yamal pero lanza un deseo para la final

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, elogió el talento de Lamine Yamal antes de la final del Mundial 2026. Sin embargo, el técnico cerró sus cálidas palabras hacia la joven estrella española con un deseo en tono de broma.

El 19 de julio, Argentina y España se enfrentarán por el título mundial. Una de las principales intrigas de la final será el duelo entre Lionel Messi y el líder de la nueva generación, Lamine Yamal.

«Es un verdadero tesoro para el fútbol»

En la rueda de prensa previa a la final, Scaloni admitió que no será fácil detener a Yamal. Describió al extremo español como uno de los mayores talentos del fútbol.

«Lamine es un jugador increíble, un verdadero tesoro para el fútbol. Es muy joven y le dará muchas alegrías a España en el futuro. Solo esperamos que no sea este domingo», declaró Scaloni.

Al hablar sobre cómo frenar a Yamal, el entrenador argentino bromeó diciendo que la mejor forma de dejarlo fuera del juego sería «encerrarlo en su habitación».

Yamal se ha convertido en el arma principal del ataque español

El extremo del FC Barcelona cumplió 19 años el 13 de julio. A pesar de ello, ya se ha convertido en uno de los líderes indiscutibles de la selección española.

Durante el Mundial 2026, Yamal destacó por su velocidad, su capacidad para superar rivales en el uno contra uno y su habilidad para dinamizar los ataques. En el juego de posesión de España, el joven extremo es clave para desarmar la defensa rival.

Una de las tareas más complejas para la defensa argentina será precisamente evitar que Yamal tenga libertad por la banda.

Argentina busca un resultado histórico

La vigente campeona del mundo, Argentina, tiene la oportunidad de ganar el trofeo por segunda vez consecutiva.

El equipo de Scaloni ha superado varias situaciones difíciles camino a la final. Según el entrenador, el apoyo de millones de aficionados en el país motiva a los jugadores a luchar por otro título.

España, por su parte, busca su segundo título mundial tras el de 2010. El campeón de Europa ha mostrado un juego sólido hasta la final, venciendo a Francia 2-0 en semifinales.

Messi y Yamal: el choque de dos generaciones

La final ofrecerá otro duelo simbólico. Lionel Messi, de 39 años, lucha por un nuevo título mundial en su carrera, mientras que Yamal, de 19, está cerca del trofeo en su primer Mundial.

Scaloni calificó de logro extraordinario que Messi llegue a la final de un Mundial a sus 39 años. En su opinión, el capitán argentino seguirá siendo un ejemplo para las futuras generaciones, independientemente del resultado.

El partido decisivo entre Argentina y España se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva York-Nueva Jersey.

La gran pregunta ahora es: ¿podrán los pupilos de Scaloni detener a Yamal o la joven estrella española volverá a brillar en la final?