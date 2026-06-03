El crossover Fiat Grizzly se presenta como el hermano mayor del Grande Panda

Fiat ha presentado oficialmente su nuevo modelo Grizzly. Este vehículo es una versión más grande del Grande Panda y sirve para fortalecer la posición de la marca en el crucial segmento C europeo. Como parte de la renovación estratégica de Stellantis, este modelo saldrá a la venta a finales de año en dos tipos de carrocería: un SUV clásico y un Fastback deportivo. Autocar.co.uk informa .

Según el CEO de Fiat, Olivier François, este crossover familiar asequible está diseñado para los tres mercados clave de la marca: Europa, América Latina y Oriente Medio y África. Aunque el Grizzly complementa a la familia Panda y Grande Panda, representa un nivel de vehículo completamente nuevo destinado a aumentar los ingresos y el prestigio de Fiat.

El nuevo crossover está construido sobre la plataforma Smart Car del Grupo Stellantis, lo que lo hace técnicamente afín a modelos como el Citroën C3 Aircross y el Vauxhall Frontera. Sin embargo, el Grizzly es ligeramente más grande que sus rivales, alcanzando hasta 4,5 metros de longitud, mientras que el C3 Aircross y el Frontera miden poco menos de 4,4 metros.

En cuanto a especificaciones, el Grizzly ofrece a los compradores múltiples opciones al igual que el Grande Panda: estarán disponibles versiones de gasolina, híbridas y totalmente eléctricas. Esto forma parte de la estrategia de Fiat para ampliar su cuota en el mercado de automóviles asequibles.

Asimismo, Fiat planea más novedades en el futuro. Entre ellas se incluyen un microcoche de cuatro plazas posicionado por encima del Topolino basado en el Citroën Ami y un nuevo urbano eléctrico con el estilo del Panda original de los años 80. Se espera que estos vehículos eléctricos asequibles se produzcan en la planta de Pomigliano del Grupo Stellantis en Italia.