Gobernantes y sus autos: Cuando los líderes mundiales tomaron el volante

La tradición de crear vehículos especiales para jefes de estado tiene una larga historia, ya que muchos eran verdaderos entusiastas de los autos. Por ejemplo, el primer auto oficial de los presidentes de EE. UU. funcionaba a vapor. En 1907, el secretario de Guerra William Taft inició la compra de dos tourers White Pullman para el gobierno. Aunque Theodore Roosevelt prefería montar a caballo, Taft siguió usando activamente estos autos tras asumir la presidencia en 1909. Según Autocar.co.uk, informa .

Curiosamente, aunque el automóvil se inventó en Alemania, el Káiser Guillermo II lo consideraba una "moda pasajera" y no tuvo auto propio hasta la década de 1900. Uno de los primeros gobernantes automovilistas fue el sultán Abdulhamid II de Turquía, quien inesperadamente eligió un auto eléctrico británico. Este vehículo, fabricado por Acme & Immisch Electric Works en Londres, alcanzaba 5-6 mph.

Los marajás de la India también estuvieron entre los primeros entusiastas del automóvil. El marajá Waghji Rawaji II de Morvi quería viajar a 40 mph durante su gira por Gran Bretaña en 1897, pero quedó tan asombrado por la velocidad que pidió frenar al alcanzar solo 20-22 mph. El marajá de Tikari fue más audaz y participó en carreras con su Renault en 1906.

Otro automovilista asiático notable fue el emir Habibullah Khan de Afganistán. Quedó fascinado con un Wolseley-Siddeley durante su visita a la India en 1907. Años después, pidió a la firma británica equipos por valor de 3,1 millones de libras actuales. Queriendo que su pueblo conociera este invento, el emir envió a un grupo de afganos a Bombay para formarse en mantenimiento automotriz.