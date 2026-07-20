Fuego de guerra en Oriente Medio: EE. UU. ataca a Irán por noveno día consecutivo

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Fuego de guerra en Oriente Medio: EE. UU. ataca a Irán por noveno día consecutivo

Las Fuerzas Armadas de EE. UU. han lanzado ataques aéreos por novena noche consecutiva contra objetivos en territorio iraní. Mientras Washington afirma que estas operaciones buscan debilitar la capacidad militar de Irán, Teherán continúa atacando instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Bahréin. Esta tensión también afecta gravemente el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Zamin.uz Presenta detalles sobre la escalada militar en Oriente Medio, las bajas y la situación en el mercado energético global.

Los 9 días de ataques de EE. UU. y el informe del CENTCOM

Según el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), los últimos ataques aéreos comenzaron el 20 de julio a las 02:30, hora local.

La parte estadounidense enfatiza que:

  • El objetivo principal de los ataques es limitar aún más las capacidades militares de Irán.

  • Se busca debilitar a las fuerzas que amenazan a los buques mercantes y marineros civiles en el estrecho de Ormuz.

Donald Trump: «Esta es una respuesta por nuestros militares caídos»

El presidente de EE. UU., Donald Trump, hizo una declaración a los periodistas al regresar a Washington tras la final de la Copa del Mundo. Calificó los nuevos ataques como una respuesta a la muerte de soldados estadounidenses.

«Esta noche les hemos dado un golpe muy fuerte. Lo hicimos en memoria de nuestros soldados caídos», dijo Trump.

Según el CENTCOM, otros 3 militares estadounidenses han muerto desde el inicio del último conflicto en Oriente Medio. Así, el número de militares estadounidenses fallecidos desde el comienzo de la guerra con Irán ha alcanzado oficialmente 17 personas. alcanzado.

Tensión en el estrecho de Ormuz: Petroleros retenidos

En respuesta a los ataques de EE. UU., Irán continúa atacando instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Bahréin. Al mismo tiempo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció que no ha detenido sus operaciones militares.

Situación actual en el estrecho e indicadores de tráfico marítimo:

  • Retención de petroleros: El CGRI informó que retuvo dos petroleros cerca del estrecho de Ormuz durante la noche del 20 de julio.

  • Explosiones: Según la agencia iraní Tasnim, estos barcos intentaban entrar ilegalmente en el estrecho o salir por la ruta sur, y se produjeron explosiones en ellos.

  • Disminución del tráfico marítimo: Según datos de la Bolsa de Londres, el 18 de julio pasaron 8 barcos por el estrecho, mientras que el 19 de julio la cifra fue de solo 4.

Situación en el mercado del gas: Los barcos esperan en fila

Según la empresa de análisis S&P Global, a pesar de las interrupciones en el estrecho de Ormuz, la producción de gas natural licuado (GNL) en Catar y los Emiratos Árabes Unidos se mantiene relativamente estable por ahora.

Sin embargo, la limitación del tráfico en el estrecho muestra sus consecuencias:

  • El número de buques metaneros esperando en el Golfo Pérsico está aumentando.

  • Según los cálculos de la empresa, actualmente hay petroleros en la región con una capacidad total de aproximadamente 1,9 millones de toneladas de gas licuado.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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