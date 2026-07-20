Nueva polémica en torno a la FIFA: el Consejo de Europa critica a Infantino

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Aunque la Copa Mundial 2026 celebrada en campos norteamericanos ha concluido, las controversias en torno a la gestión del fútbol no cesan. El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, criticó duramente a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) por la politización, los problemas significativos de gobernanza y su asociación con una empresa de apuestas.

Zamin.uz Presenta los detalles de las graves acusaciones contra la FIFA y Gianni Infantino.

«Dinero y poder»: la carta abierta del Consejo de Europa

En una carta abierta publicada el 19 de julio, antes de la final del Mundial 2026, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, expresó su descontento con las actividades de la FIFA. Berset señaló que, aunque la fiesta del fútbol ha terminado, los graves problemas de gestión siguen vigentes.

Alain Berset: «La fiesta termina esta noche. Pero las preguntas permanecen. La próxima crisis ya ha comenzado. Tiene dos nombres: dinero y poder».

Alain Berset criticó a la FIFA en varias áreas:

Susceptibilidad a la influencia política: La tendencia de la organización a ceder ante presiones políticas.

Conflictos raciales y apuestas: Los debates raciales y la asociación con la casa de apuestas ADI Predictstreet. Según Berset, la asociación con las apuestas aumenta el riesgo de fraude en el deporte.

En 2018 se firmó un memorando entre el Consejo de Europa y la FIFA sobre transparencia, derechos humanos y gobierno corporativo. Debido a los eventos durante el Mundial 2026, Berset propuso revisar este acuerdo e iniciar negociaciones para un nuevo «acuerdo marco» antes del Mundial 2030.

La llamada de Trump y el fútbol «espectáculo»

Durante el Mundial, la FIFA y su presidente Gianni Infantino provocaron en varias ocasiones las quejas del público:

El caso Balogun y la intervención de Trump: Uno de los mayores escándalos fue la anulación de la sanción impuesta al delantero de la selección de EE. UU., Folarin Balogun. Según informes, la prohibición fue levantada tras una llamada personal del presidente Donald Trump a Infantino. Comercialización y exceso de espectáculo: Los expertos acusaron a la FIFA de priorizar la decoración y el comercio sobre el deporte. Se dijo que las numerosas pausas publicitarias y las ceremonias lujosas dañaron el encanto original del fútbol. En particular, durante el descanso de la final, se organizó un gran concierto-espectáculo similar a la tradición del Super Bowl en EE. UU.

Los viajes de Infantino en jet privado y la «hipocresía»

Associated Press según los cálculos de la agencia, Gianni Infantino durante la competición Qatar Airways en un jet privado de la compañía, recorrió casi 95 mil kilómetros y asistió a 43 partidos.

La FIFA había prometido reducir las emisiones de CO₂. La desproporción entre los vuelos de Infantino y estas declaraciones intensificó las críticas de «hipocresía» hacia la organización.

¡España, nuevo campeón del Mundial!

Recordemos que la Copa Mundial 2026 se llevó a cabo del 11 de junio al 19 de julio en EE. UU., Canadá y México, con un total de 104 partidos disputados.