Copa del Mundo: Lionel Messi se despide entre lágrimas, España es el nuevo campeón

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Copa del Mundo: Lionel Messi se despide entre lágrimas, España es el nuevo campeón

El mundo del fútbol fue testigo de un nuevo giro histórico. La final de la Copa del Mundo 2026, disputada en el MetLife Stadium de Estados Unidos, tuvo un desenlace inesperado y doloroso para la selección de Argentina. Los campeones defensores cayeron ante España, perdiendo la oportunidad de ganar dos títulos consecutivos. Así lo informa Goal.com informa .

El marcador se mantuvo en cero durante el tiempo reglamentario, pero un gol de Ferran Torres al inicio del segundo tiempo extra decidió el destino del encuentro. Según Goal.com, la selección de España dominó el partido de principio a fin. Las estadísticas lo confirman: la «Roja» disparó 20 veces a puerta, mientras que Argentina se limitó a solo 2 remates.

Lionel Messi y sus últimas esperanzas

Para Lionel Messi, de 39 años, este torneo pasará a la historia como su sexta Copa del Mundo. El legendario delantero, que intentaba repetir su triunfo de 2022 en Qatar, no pudo contener sus emociones tras el pitido final. Las lágrimas del ocho veces ganador del Balón de Oro en el centro del campo se convirtieron en el momento más conmovedor e inolvidable de esta final.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, admitió antes del partido que el plan principal era neutralizar la amenaza de Lionel Messi. «Nuestra prioridad era desconectar a Messi del juego», declaró el técnico. Los jugadores españoles también intentaron consolar al abatido capitán argentino antes de celebrar su victoria.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, defendió a su capitán tras el partido. Aunque no dio detalles sobre el futuro de Messi, destacó su lugar en el fútbol mundial. «Es el mejor jugador de todos los tiempos. Espero que todos estén orgullosos de lo que ha logrado», subrayó el técnico.

Esta derrota impidió que Argentina igualara el récord de Brasil de 1962 al defender su título. España, por su parte, se corona campeona del mundo por segunda vez en su historia. Ahora, una pregunta inquieta a la comunidad futbolística: ¿fue este el último partido de Lionel Messi con la selección? Por ahora, el jugador no ha hecho declaraciones oficiales.

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