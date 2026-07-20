Sucesión de terremotos en Perú, aumenta el número de víctimas

·85·Mundo
Sucesión de terremotos en Perú, aumenta el número de víctimas

Dos potentes terremotos consecutivos ocurridos en una región montañosa de Perú han cobrado vidas humanas. Según datos preliminares, el desastre natural ha dejado al menos 6 muertos y 21 heridos. Así lo informó el Instituto Nacional de Defensa Civil del país.

Se informa que los sismos se registraron la noche del 19 de julio en la provincia de Chupaca, región de Junín, a unos 300 kilómetros al este de la capital, Lima.

Según el Centro Sismológico Nacional de Perú, el primer terremoto tuvo una magnitud de 5,1 y el segundo de 3,7. Los movimientos telúricos ocurrieron a profundidades de 24 y 18 kilómetros respectivamente. El Centro Sismológico Euromediterráneo estimó la magnitud del primer sismo en 5,6.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Luis Vásquez, declaró a la emisora Exitosa que, según las primeras estimaciones, 48 viviendas fueron destruidas por completo y otras 18 sufrieron daños graves. El desastre ha afectado a unos 300 habitantes, y se están instalando tiendas de campaña para proporcionar alojamiento temporal a los damnificados.

Se señala que muchas casas en Chupaca, al estar construidas con adobe, no pudieron resistir los fuertes temblores.

Actualmente, los equipos de rescate y los servicios de bomberos continúan con las labores de limpieza de escombros. Los expertos no descartan que pueda haber más personas atrapadas bajo los escombros.

Como referencia, Perú se encuentra en una de las regiones sísmicas más activas del mundo, conocida como « el Cinturón de Fuego » del Pacífico. Aproximadamente el 85 % de los terremotos registrados en la Tierra ocurren en esta zona.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un repartidor de comida se convierte inesperadamente en un escritor famosoUn repartidor de comida se convierte inesperadamente en un escritor famosoHoy, 21:23Disturbios en Buenos Aires tras la derrota de ArgentinaDisturbios en Buenos Aires tras la derrota de ArgentinaHoy, 20:05Un medicamento común hizo que el cuerpo de una mujer se volviera azulUn medicamento común hizo que el cuerpo de una mujer se volviera azulHoy, 18:16Arabia Saudita anuncia una novedad importante para los peregrinos de la UmrahArabia Saudita anuncia una novedad importante para los peregrinos de la UmrahHoy, 17:56Científicos coreanos crean una prenda que se viste sola en 10 segundosCientíficos coreanos crean una prenda que se viste sola en 10 segundosHoy, 17:37Otro físico acusado de traición en RusiaOtro físico acusado de traición en RusiaHoy, 14:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?