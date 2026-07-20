Sucesión de terremotos en Perú, aumenta el número de víctimas

Dos potentes terremotos consecutivos ocurridos en una región montañosa de Perú han cobrado vidas humanas. Según datos preliminares, el desastre natural ha dejado al menos 6 muertos y 21 heridos. Así lo informó el Instituto Nacional de Defensa Civil del país.

Se informa que los sismos se registraron la noche del 19 de julio en la provincia de Chupaca, región de Junín, a unos 300 kilómetros al este de la capital, Lima.

Según el Centro Sismológico Nacional de Perú, el primer terremoto tuvo una magnitud de 5,1 y el segundo de 3,7. Los movimientos telúricos ocurrieron a profundidades de 24 y 18 kilómetros respectivamente. El Centro Sismológico Euromediterráneo estimó la magnitud del primer sismo en 5,6.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Luis Vásquez, declaró a la emisora Exitosa que, según las primeras estimaciones, 48 viviendas fueron destruidas por completo y otras 18 sufrieron daños graves. El desastre ha afectado a unos 300 habitantes, y se están instalando tiendas de campaña para proporcionar alojamiento temporal a los damnificados.

Se señala que muchas casas en Chupaca, al estar construidas con adobe, no pudieron resistir los fuertes temblores.

Actualmente, los equipos de rescate y los servicios de bomberos continúan con las labores de limpieza de escombros. Los expertos no descartan que pueda haber más personas atrapadas bajo los escombros.

Como referencia, Perú se encuentra en una de las regiones sísmicas más activas del mundo, conocida como « el Cinturón de Fuego » del Pacífico. Aproximadamente el 85 % de los terremotos registrados en la Tierra ocurren en esta zona.