Tragedia en el mar Negro: Rusia ataca un buque que transportaba grano

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Tragedia en el mar Negro: Rusia ataca un buque que transportaba grano

Rusia atacó con misiles de crucero al buque de carga «Golden Leo», que abandonaba la zona de combate en el mar Negro con un cargamento de grano. El ataque dejó al menos seis marineros muertos y varias personas desaparecidas.

Zamin.uz Presenta los detalles de este trágico incidente en el mar Negro y la información más reciente sobre la reacción de Kiev en el ámbito internacional.

Fuerte incendio a bordo y bajas en la tripulación

Según la Armada de Ucrania, el incidente ocurrió el 19 de julio. El buque «Golden Leo», que navegaba bajo bandera de Guinea-Bisáu y pertenecía a una empresa turca, salía de la zona de combate con grano hacia una ruta segura.

Según la información preliminar:

  • Detalles del ataque: Las fuerzas rusas lanzaron 3 misiles de crucero contra el buque. Uno de los impactos alcanzó la parte superior del costado derecho, provocando un fuerte incendio.

  • Bajas y heridos: El viceprimer ministro de Ucrania, Nikolái Kaláshnik, informó que el número de víctimas mortales del ataque ascendió a 6, mientras que 4 personas siguen desaparecidas.

  • Operaciones de rescate: Tras el ataque, 8 miembros de la tripulación fueron rescatados y trasladados a un hospital en Odesa.

  • Composición de la tripulación: Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, en el barco viajaban ciudadanos de Siria e India. Se confirmó que entre los fallecidos se encuentra un práctico ucraniano.

Reacción de Ucrania: «Un acto terrorista contra la navegación pacífica»

La Armada de Ucrania calificó este ataque como un golpe deliberado contra un buque civil desarmado bajo bandera extranjera que no representaba ninguna amenaza militar. Kiev lo califica de acto terrorista contra la navegación pacífica y una violación flagrante del derecho internacional humanitario.

El primer ministro de Ucrania, Serguéi Koretski, encargó al Ministerio de Asuntos Exteriores informar oficialmente a los países afectados por el ataque y a los socios internacionales. Actualmente, se están desarrollando medidas adicionales para reforzar la seguridad de los buques civiles y los marineros junto con el mando militar.

Podría establecerse una misión de monitoreo internacional en el mar Negro

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andréi Sibija, recordó que Rusia también atacó el día anterior a un buque mercante bajo bandera de Antigua y Barbuda (dejando 1 muerto y 3 heridos).

Por ello, Kiev, junto con organizaciones marítimas internacionales, impulsa una iniciativa importante:

Dirección de la iniciativa

Objetivo y resultado esperado

Misión de monitoreo internacional

Se prevé el envío de una misión internacional a los puertos ucranianos, con el inicio de sus operaciones en otoño.

Responsabilidad legal

Documentar cada ataque en el mar Negro y crear una base jurídica sólida para llevar a los responsables ante la justicia en el futuro.

RusiaUcraniaOdesaGuinea-BisáuTurquía
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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