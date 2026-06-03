394 CV y 1100 km de autonomía: Prototipo híbrido del Lada Azimut en desarrollo

AvtoVAZ planea iniciar las ventas del nuevo crossover Lada Azimut en el cuarto trimestre de 2026. Así lo anunció el CEO de la compañía, Maxim Sokolov, en una entrevista con TASS. Según sus palabras, la producción del modelo comenzará el próximo trimestre, y se espera que los primeros vehículos se entreguen a los concesionarios antes de finales de año. Ixbt.com informa al respecto. noticias informa.

Sokolov también señaló que un prototipo híbrido del Lada Azimut podría presentarse a finales de 2026. Aunque no todos los desarrollos prometedores llegan a la producción en serie, los especialistas pretenden evaluar el potencial futuro del modelo a través de este prototipo. Las especificaciones técnicas de la nueva versión híbrida ya han sido reveladas.

El próximo Lada Azimut híbrido destacará por su sistema AWD, un tren motriz de 394 CV y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos. Lo más importante es que el vehículo podrá recorrer una distancia de 1100 km con un solo depósito y carga. Este indicador representa una etapa completamente nueva para la marca rusa.

Además, AvtoVAZ está considerando ampliar su programa de suscripción de automóviles. Actualmente, este servicio está disponible para el Lada Vesta, pero en el futuro, el Lada Largus, el Lada Iskra y el nuevo crossover Lada Azimut también podrían incluirse en la lista. Informes anteriores también indicaron que los sistemas de piloto automático e IA aparecerían en los vehículos Lada.