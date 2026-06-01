¿Por el éxito de qué artista se alegró más Yulduz Usmonova?

En el Centro Internacional de Congresos se celebra una ceremonia de entrega de premios estatales a representantes de la cultura y el arte, con la participación del presidente Shavkat Mirziyoyev.

Durante el evento, la Artista del Pueblo de Uzbekistán, Yulduz Usmonova, compartió sus opiniones en una entrevista con la publicación "Darakchi" y felicitó sinceramente a los galardonados.

"Felicito de todo corazón a todos mis colegas que recibieron premios hoy. Todos merecen este reconocimiento. Sin embargo, hay que decir que también hay quienes reciben un premio y luego desaparecen", dijo la cantante.

Usmonova abordó específicamente la pregunta del periodista: "De los que recibieron premios, ¿por quién te alegraste más?"

"Me alegré mucho por Erkin Komilov. Para ser sincera, incluso lloré al escuchar sus palabras. Si es posible, busquen su video y publíquenlo, esa es mi petición. Es una persona que realmente lleva el arte en su corazón. Hay un dicho que dice: 'El arte debe estar en el cuerpo del artista'. No habló para alabar a nadie, sino que comparó la vida y el pasado de una manera hermosa y con un significado profundo", enfatizó la cantante.