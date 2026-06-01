¿Por el éxito de qué artista se alegró más Yulduz Usmonova?

·1.8K·Cultura
¿Por el éxito de qué artista se alegró más Yulduz Usmonova?

En el Centro Internacional de Congresos se celebra una ceremonia de entrega de premios estatales a representantes de la cultura y el arte, con la participación del presidente Shavkat Mirziyoyev.

Durante el evento, la Artista del Pueblo de Uzbekistán, Yulduz Usmonova, compartió sus opiniones en una entrevista con la publicación "Darakchi" y felicitó sinceramente a los galardonados.

"Felicito de todo corazón a todos mis colegas que recibieron premios hoy. Todos merecen este reconocimiento. Sin embargo, hay que decir que también hay quienes reciben un premio y luego desaparecen", dijo la cantante.

Usmonova abordó específicamente la pregunta del periodista: "De los que recibieron premios, ¿por quién te alegraste más?"

"Me alegré mucho por Erkin Komilov. Para ser sincera, incluso lloré al escuchar sus palabras. Si es posible, busquen su video y publíquenlo, esa es mi petición. Es una persona que realmente lleva el arte en su corazón. Hay un dicho que dice: 'El arte debe estar en el cuerpo del artista'. No habló para alabar a nadie, sino que comparó la vida y el pasado de una manera hermosa y con un significado profundo", enfatizó la cantante.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Encontrada la doble de la cantante JasminHoy, 10:23Hande Yener pasa un momento incómodo en el escenario al recibir un premioHoy, 10:04El luchador de Pop-MMA Saturn multadoHoy, 09:35Fan que besó la mano de Sevinch Mominova se vuelve viral en redes socialesHoy, 08:34Zukhra Soliyeva: Yo misma pido entradas a mi artista favoritoHoy, 05:33«Zumrad y Qimmat» presentados en una adaptación escénicaHoy, 22:03
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Cultura noticias

Yulduz Usmonova reveló abiertamente qué tipo de anciana será a los 80 años
Ozoda Nursaidova explota con « To‘ylar muborak » — el videoclip se vuelve viral en poco tiempo (video)
El gesto de un novio hacia Kaniza genera debate en redes sociales (video)
Shahzoda sorprende a sus fans al aparecer en la pasarela con su nuera
Situación inesperada en el concierto de Ummon en Ferganá
¿Cuánto gana en Instagram Fotima Nazarova, conocida por su personaje de “Sohiba”?
El maestro de la palabra Avaz Oxun atrae la atención de los fans cantando en el concierto de Ozoda Nursaidova
Rano Shodieva mostró el mundo submarino en China