Durdona Qurbonova atrae la atención de todos con su regalo y atuendo en su cumpleaños (video)

·27.3K·Cultura
Durdona Qurbonova atrae la atención de todos con su regalo y atuendo en su cumpleaños (video)

La actriz Durdona Qurbonova compartió una feliz noticia a través de su página de Instagram. En el video que publicó, anunció que ha celebrado un año más de vida.

Debajo de la publicación, la actriz escribió: "Happy birthday to me. Alhamdulillah".

Qurbonova celebró su cumpleaños con un estilo inusual y elegante. El video muestra que recibió un enorme ramo de flores, más alto que ella misma, decorado con hermosas flores de varios colores. La alegría sincera y la emoción de la actriz son claramente visibles en las imágenes.

Durdona Qurbonova atrae la atención de todos con su regalo y atuendo en su cumpleaños (video)

Durdona Qurbonova atrae la atención de todos con su regalo y atuendo en su cumpleaños (video)

En los comentarios, sus fans la felicitaron por su cumpleaños y le expresaron sus deseos más sinceros. Al mismo tiempo, algunos usuarios dejaron opiniones diversas sobre su atuendo, expresando también críticas.

Para información, Durdona Qurbonova nació el 2 de junio de 1998. Es una de los cuatro hijos de su familia.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Encontrada la doble de la cantante JasminHoy, 10:23Hande Yener pasa un momento incómodo en el escenario al recibir un premioHoy, 10:04El luchador de Pop-MMA Saturn multadoHoy, 09:35Fan que besó la mano de Sevinch Mominova se vuelve viral en redes socialesHoy, 08:34Zukhra Soliyeva: Yo misma pido entradas a mi artista favoritoHoy, 05:33«Zumrad y Qimmat» presentados en una adaptación escénicaHoy, 22:03
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Cultura noticias

Yulduz Usmonova reveló abiertamente qué tipo de anciana será a los 80 años
Ozoda Nursaidova explota con « To‘ylar muborak » — el videoclip se vuelve viral en poco tiempo (video)
El gesto de un novio hacia Kaniza genera debate en redes sociales (video)
Shahzoda sorprende a sus fans al aparecer en la pasarela con su nuera
Situación inesperada en el concierto de Ummon en Ferganá
¿Cuánto gana en Instagram Fotima Nazarova, conocida por su personaje de “Sohiba”?
El maestro de la palabra Avaz Oxun atrae la atención de los fans cantando en el concierto de Ozoda Nursaidova
Rano Shodieva mostró el mundo submarino en China