Durdona Qurbonova atrae la atención de todos con su regalo y atuendo en su cumpleaños (video)

La actriz Durdona Qurbonova compartió una feliz noticia a través de su página de Instagram. En el video que publicó, anunció que ha celebrado un año más de vida.

Debajo de la publicación, la actriz escribió: "Happy birthday to me. Alhamdulillah".

Qurbonova celebró su cumpleaños con un estilo inusual y elegante. El video muestra que recibió un enorme ramo de flores, más alto que ella misma, decorado con hermosas flores de varios colores. La alegría sincera y la emoción de la actriz son claramente visibles en las imágenes.

En los comentarios, sus fans la felicitaron por su cumpleaños y le expresaron sus deseos más sinceros. Al mismo tiempo, algunos usuarios dejaron opiniones diversas sobre su atuendo, expresando también críticas.

Para información, Durdona Qurbonova nació el 2 de junio de 1998. Es una de los cuatro hijos de su familia.