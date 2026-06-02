El diálogo entre Yulduz Usmonova y el Presidente se vuelve viral en las redes sociales (video)

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El diálogo entre Yulduz Usmonova y el Presidente se vuelve viral en las redes sociales (video)

El diálogo entre Yulduz Usmonova y el Presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, durante una ceremonia de entrega de premios a artistas, está siendo ampliamente discutido en las redes sociales.

Al tomar la palabra, Usmonova expresó su gratitud por la atención del Estado, pero también abordó ciertos problemas. Señaló que algunos artistas que reciben títulos cada año posteriormente se alejan de su trabajo creativo.

"Estos títulos deben alentar, motivar e inspirar a los artistas a servir al pueblo. Si has vivido del arte, debes trabajar. El Estado nunca ha escatimado fondos para el arte, y ahora debemos responder de manera adecuada", dijo la cantante.

También enfatizó la necesidad de fortalecer las tradiciones de maestro-discípulo y que los artistas trabajen en armonía con la sociedad y el Estado.

El Presidente Mirziyoyev, por su parte, elogió altamente las opiniones sinceras y audaces de Yulduz Usmonova.

"Yulduz Usmonova planteó muchas cuestiones importantes. Su diligencia, su confianza en sí misma y su reputación entre el pueblo merecen una atención especial. Si todos los artistas trabajaran como usted, habría conciertos, películas y resultados", dijo el jefe de Estado.

Al final de la reunión, el presidente deseó éxito a los artistas y reafirmó que su trabajo es vital para el desarrollo del país.

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