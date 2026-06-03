¡La actriz Zarina Yuldosheva es el centro de atención con su look único en su cumpleaños!

·434·Cultura
¡La actriz Zarina Yuldosheva es el centro de atención con su look único en su cumpleaños!

La actriz Zarina Yuldosheva celebró su cumpleaños número 26 el 2 de junio. La artista celebró rodeada de sus seres queridos y amigos, compartiendo momentos de la fiesta en sus redes sociales.

Se supo que Zarina Yuldosheva celebró su cumpleaños el mismo día que la actriz Durdona Kurbanova. El evento transcurrió en un ambiente cálido, donde los invitados expresaron sus sinceros deseos a las artistas.

La actriz lució un estilo elegante y hermoso durante la velada, convirtiéndose en la verdadera reina del evento. Las fotos también muestran flores y regalos preparados en su honor.

Fans y colegas felicitan a Zarina Yuldosheva por su cumpleaños en los comentarios, deseándole felicidad, salud y nuevos éxitos creativos.

Zarina YuldoshevaDurdona KurbanovaUzbekistánCelebridadCumpleaños
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El luchador de Pop-MMA Saturn multadoHoy, 09:35Fan que besó la mano de Sevinch Mominova se vuelve viral en redes socialesHoy, 08:34Zukhra Soliyeva: Yo misma pido entradas a mi artista favoritoHoy, 05:33«Zumrad y Qimmat» presentados en una adaptación escénicaHoy, 22:03Guli Asalxo‘jayeva es abuela por tercera vezHoy, 21:32Zarina Yuldosheva y Durdona Qurbanova: La verdadera relación detrás de escenaHoy, 21:12
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Cultura noticias

Yulduz Usmonova reveló abiertamente qué tipo de anciana será a los 80 años
Ozoda Nursaidova explota con « To‘ylar muborak » — el videoclip se vuelve viral en poco tiempo (video)
El gesto de un novio hacia Kaniza genera debate en redes sociales (video)
Shahzoda sorprende a sus fans al aparecer en la pasarela con su nuera
Situación inesperada en el concierto de Ummon en Ferganá
¿Cuánto gana en Instagram Fotima Nazarova, conocida por su personaje de “Sohiba”?
El maestro de la palabra Avaz Oxun atrae la atención de los fans cantando en el concierto de Ozoda Nursaidova
Rano Shodieva mostró el mundo submarino en China