¡La actriz Zarina Yuldosheva es el centro de atención con su look único en su cumpleaños!

La actriz Zarina Yuldosheva celebró su cumpleaños número 26 el 2 de junio. La artista celebró rodeada de sus seres queridos y amigos, compartiendo momentos de la fiesta en sus redes sociales.

Se supo que Zarina Yuldosheva celebró su cumpleaños el mismo día que la actriz Durdona Kurbanova. El evento transcurrió en un ambiente cálido, donde los invitados expresaron sus sinceros deseos a las artistas.

La actriz lució un estilo elegante y hermoso durante la velada, convirtiéndose en la verdadera reina del evento. Las fotos también muestran flores y regalos preparados en su honor.

Fans y colegas felicitan a Zarina Yuldosheva por su cumpleaños en los comentarios, deseándole felicidad, salud y nuevos éxitos creativos.